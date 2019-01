Francouzští krasobruslaři porazili favority a získali evropský titul

Sportovní dvojice Vanessa Jamesová, Morgan Cipres poprvé v dlouhé společné kariéře získala evropský titul. Zkušení francouzští krasobruslaři nejlepší volnou jízdou večera navázali na triumf v krátkém programu a vítěze posledních dvou ME Jevgeniji Tarasovou a Vladimira Morozova v součtu porazili téměř o sedm bodů. Těsný souboj o bronz vyhrála v Minsku další ruská dvojice Alexandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij.

Jamesová a Cipres spolu bruslí od roku 2010, jednatřicetiletá partnerka debutovala na ME s předchozím partnerem již před deseti lety. Dlouhodobě patří do širší špičky, ale jediné velké medaile získali na ME 2017 a loňském MS, kde skončili třetí. V aktuální sezoně se jim ale daří, vyhráli finále Grand Prix a výbornou formu potvrdili i v Minsku.

Na mistrovství Evropy si ještě o pár desetin vylepšili sezonní maximum ve volné jízdě a úřadující vicemistři světa Tarasovová s Morozovem s nimi stejně jako při vyvrcholení Grand Prix prohráli. Ztratili hlavně ve známce za techniku. Mimo jiné proto, že se Tarasovové nevydařil trojitý toeloop a přišli o kombinaci.

Třetí místo po krátkém programu navzdory solidní volné jízdě neudrželi Italové Nicole Della Monicaová a Matteo Guarise, které o pouhých čtrnáct setin bodu předstihli mladí ruští debutanti na ME Bojkovová a Kozlovskij. Do volných jízd po odhlášení jedné dvojice nastoupilo jen deset účastníků. Žádní čeští krasobruslaři mezi nimi nebyli.