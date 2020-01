Froome je zpátky. Po zranění se vrátí v Emirátech

Po osmiměsíční pauze a léčbě mnoha zlomenin absolvuje britský cyklista Chris Froome první závod za měsíc. Návrat do sedla si naplánoval na sedmietapovém podniku Kolem Spojených arabských emirátů, zařazeném do elitního kalendáře World Tour, jenž začne 23. února. Bude to pro něj první prověrka před hlavním cílem sezony, pokusit se popáté vyhrát Tour de France.

Čtyřiatřicetiletý Froome si v polovině června při závodu Critérium du Dauphiné při nárazu do zdi zlomil stehenní a hrudní kost, krční obratel, loket i žebra. Původně se chtěl k závodě vrátit už v říjnu v Japonsku, start ale odřekl.

V listopadu mu lékaři při plánovaném zákroku odstranili kovovou destičku z kyčle a šrouby z lokte. Výztuha stehenní kosti mu zůstane do konce života. Tréninkový kemp na Mallorce na konci roku ukončil předčasně, ale další příprava s týmem Ineos na Kanárských ostrovech už pokračovala podle plánu.

"Dostal jsem od všech zelenou, abych se vrátil na kolo a z fáze rehabilitace jsem přešel do normálního tréninku. Ale je mi jasné, že to potrvá několik měsíců a bude velmi složité, abych se pokusil vrátit tam, kde jsem byl," řekl nedávno ve videonahrávce. Tour de France začne na konci června.