Froome vzdal boj o celkový triumf. Chce pomoct Thomasovi

Vládce nejslavnějšího cyklistického závodu na světě padl. Čtyřnásobný vítěz Tour de France od roku 2013 Brit Chris Froome přiznal po sedmnácté etapě letošního ročníku, že už nemůže vyhrát. Podle jeho vlastních slov se nyní bude ze všech sil snažit, aby pomohl k celkovému triumfu kolegovi a krajanovi ze stáje Sky Geraintu Thomasovi.

Froome se vzdal naděje na čtvrté vítězství v řadě na Tour de France po středeční sedmnácté etapě, kdy na trase z Bagnères-de-Luchon do Saint-Lary-Soulan dojel do cíle ve středu startovního pole. Na stájového kolegu Thomase opět ztratil a v celkovém pořadí za ním zaostává o dvě minuty a 31 sekund. Mezi oba jezdce stáje Sky se vklínil Nizozemec Tom Dumoulin z konkurenčního týmu Sunweb, který může ještě ohrozit vedoucí pozici Velšana, na něhož ztrácí bez vteřiny dvě minuty.

"G jede tak úžasný závod, že si zaslouží být ve žlutém trikotu a udrží ho až do Paříže," prohlásil Froome serveru The Guardian, který na Thomase ztratil v sedmnácté etapě 48 sekund. "Vypadá silně a předpokládám, že dokáže závod vítězně dokončit. Na Dumoulina má téměř dvouminutový náskok, což je docela komfortní. Potřebujeme ho mít v příštích pár dnech na očích," dodal vzápětí vítěz poslední tří ročníků Tour.

Froome, který má své sbírce všechny tři triumfy z "grand tour" rovněž potvrdil, že bude sloužit stájovému spolujezdci. "To je profesionální cyklistika. Je to v zájmu týmu. Jsem šťastný, že jsem v pozici, v jaké jsem. Budu pořád bojovat o pódiové umístění a samozřejmě chceme vidět "G" ve žlutém," prohlásil Brit.

Nicméně Thomas, který skončil sedmnáctou etapu na třetím místě za vítězem Nairem Quintanou z Kolumbie, připustil, že nezachytil začátek středeční trasy. S postupem času svůj výkon však stupňoval. "Cítil jsem se lépe a lépe. A pak Froome pět kilometrů před cílem v rozhlase řekl, abych se vydal, že se necítí super, a to mi dalo důvěru - protože, kdyby on trpěl, tak by trpěli všichni," řekl novinářům Thomas.

Mezitím Dumoulin sám okomentoval své šance, zda se mu podaří smazat dvouminutové manko na Thomase. "Byl silnější než já a musím se s tím vyrovnat," řekl Holanďan na adresu pravděpodobně letošního vítěze Tour.

"Věděl jsem, že Froome je v potížích, ale nevěděl jsem, jestli to byl bluf, takže jsem vyčkával s mým útokem, ale nejely mi nohy, abych setřásl Thomase," komentoval průběh sedmnácté etapy Dumoulin. "Zaměřuji se na sebe. Vždy budu mít trochu víry a naděje. Thomas ale dokazuje, že je nejsilnější," naznačil Nizozemec, že už se smiřuje spíše s porážkou než s vítězstvím na Tour de France.