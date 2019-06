Fury zničil dosud neporaženého Schwartze. Pak zpíval

Bývalý mistr světa v těžké váze Tyson Fury udělal v souboji dosud neporažených profesionálních boxerů krátký proces s Němcem Tomem Schwarzem. Třicetiletý Brit v Las Vegas vyhrál duel technickým k.o. už ve druhém kole a večer zakončil zpěvem.

Fury zápas kontroloval od prvního kola. O pět let mladšímu Schwarzovi způsobil krvácení z nosu a v druhém kole byl po jeho drtivé kombinaci soupeř počítán. Krátce poté po dalším Furyho útoku rozhodčí nerovný duel ukončil, v ten samý okamžik za jeho zády přistál ze Schwarzova rohu do ringu na znamení porážky ručník.

"Chtěl jsem si to hlavně užít. Levačkou jsem ho trefil pěkně. Ten úder by dostal každého," řekl Fury, jenž vylepšil bilanci mezi profesionály na 28 výher a jednu remízu, kterou zaznamenal loni v prosinci s Deontayem Wilderem. S ním by se chtěl utkat v odvetě příští rok.

Furyho show ale vítězstvím v ringu neskončila. Své první představení v Las Vegas zakončil zpěvem hitu skupiny Aerosmith "I Don't Wanna Miss a Thing". Ve čtvrtek 20. června by se měl britský boxer a showman představit v Praze, kde by měl v klubu SaSaZu fanouškům vyprávět o svém barvitém životě.

Fury v listopadu 2015 ukončil dlouholetou nadvládu Ukrajince Vladimira Klička a stal se mistrem světa organizací WBA, IBF, WBO a IBO. S boxem pak ale skončil a o všechny tituly přišel. Do ringu se vrátil loni po 31 měsících, během nichž bojoval s psychickými potížemi a nadváhou, a opět patří k adeptům na světový titul. Mistrovské pásy aktuálně vlastní Wilder a Andy Ruiz, jenž před dvěma týdny nečekaně porazil šampiona Anthonyho Joshuu.

Schwarz utrpěl první porážku ve 25. souboji.