Golfista Woods po zranění: Jsem chodící zázrak. Jedu zvítězit

Bývalá světová golfová jednička Tiger Woods se kvůli svému návratu po čtyřech operacích zad považuje za chodící zázrak. Dvaačtyřicetiletý Američan se připravuje na slavný turnaj Masters, jenž se hraje příští týden, a odvážně pomýšlí na vítězství.

Woods, vítěz čtrnácti turnajů kategorie major, bude startovat v Augustě poprvé od roku 2015. V dalších letech se už na Masters kvůli zdravotním potížím nedostal, i kvůli tomu, že se během tří let podrobil čtyřem operacím problémových zad.

Poslední zákrok - fúzi páteře - absolvoval Woods loni v dubnu a bál se, že už nikdy nebude hrát golf. Avšak nejen že se zotavil a vrátil na PGA Tour, ale předvádí nejlepší výkony za poslední léta.

"Začíná se to všechno skládat dohromady. Dostal jsem druhou šanci v životě, jsem chodící zázrak," tvrdí Woods, jenž na minulých třech turnajích obsadil dvanácté, druhé a páté místo.

Díky tomu se slavný Američan zařadil do širšího okruhu favoritů pro Masters, které v minulosti čtyřikrát vyhrál, naposledy v roce 2005. "Jedu tam zvítězit. Lepším se každým týdnem," uvedl Woods na svém oficiálním webu. Turnaje v Georgii, jenž začíná ve čtvrtek 5. dubna, už se nemůže dočkat. "Je to nejlépe zorganizovaný turnaj na světě. Hřiště, fanoušci, celá ta atmosféra. Pro golfistu je to nebe," dodala bývalá světová jednička.