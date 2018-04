Golfové kouzlo! Míček po odpalu "tancoval" na vodě

Golfové Masters se blíží. Od čtvrtka do neděle se bude na hřišti v Augustě bojovat o možnost navléct si na sebe vítězné zelené sako. Mezi favority turnaje patří také Jordan Spieth, který na jednom z tréninků odehrál velmi kuriózní odpal.

Jordan Spieth dorazil na legendární hřiště v Augustě hned po skončení Houston Open, kde skončil na třetím místě. Před čtvrtečním zahájením turnaje si šel, jako všichni ostatní hráči, projít hřiště a zatrénovat si. Zvláštní chvíle přišla, když se postavil k odpalu na jamce číslo 16. Je již tradiční záležitostí, že se hráči v tréninkových odpalech pokouší překonat vodní překážku na "šestnáctce" nezvyklým způsobem. To, co předvedl rodák z Texasu, všem přítomným málem vyrazilo dech.

Čtyřiadvacetiletý golfový talent se postavil na odpaliště, napřáhl se a poslal míček přes vodu. Cestou se však několikrát otřel o hladinu a na druhý břeh doslova doskákal. Přítomní diváci byli u vytržení a kurióznímu momentu hlasitě tleskali.

Watch @JordanSpieth hit it close skipping the ball across the pond on No. 16. #themasters pic.twitter.com/QhABb8y1IL