Gólman Mrkva: Nenechali jsme se přejet, to nás ctí.

Brankáři Tomáši Mrkvovi na evropském šampionátu házenkářů v pátek nevyšel úvodní zápas s Rakouskem, na nepovedený výkon dal ale dnes zapomenout a v prvním duelu čtvrtfinálové skupiny proti Španělsku zářil. Přestože ho den před utkáním trápila viróza, proti obhájcům titulu předvedl 13 úspěšných zákroků a uchránil český tým od vyšší porážky. Reprezentanti podlehli favoritovi 25:31.

Mrkva si v předchozích třech zápasech základní skupiny připsal jediný zákrok a v duelech se Severní Makedonií a Ukrajinou od začátku nastoupil mezi tyčemi veterán Martin Galia, který byl hlavním strůjcem postupu.

"Cítil jsem se i před zápasem s Rakouskem dobře, ale bohužel to nevyšlo. K tomu už bych se nechtěl vracet. Dnes to vypadalo trochu jinak než proti Rakousku, za což jsem rád, že jsem mohl přispět svou trochou do mlýna. Doufám, že to tak bude pokračovat," řekl novinářům Mrkva.

"Hodil jsem to za hlavu, už mi není 20 let. Tohle nemůžu rozebírat další týden, tady se hraje každý druhý den zápas. Stane se, přišlo to v blbý okamžik samozřejmě. Ale myslím si, že už nějaké zkušenosti mám, že tohle hodím za hlavu. Musím jet odznovu," dodal třicetiletý gólman.

Zápas proti Španělům pro něj byl o to náročnější, že se ve středu necítil úplně nejlépe. "Včera mě přejela nějaká viróza. Se silami jsem na tom nebyl na 100 procent, ale nakonec jsem se z toho nějak dostal, takže to je v pohodě," konstatoval Mrkva.

Zářil především v první půli, kdy si připsal devět zákroků. Jednou dokonce chytil sedmičku i následnou dorážku. "Zápas mi sednul. Samozřejmě byly tam i zákroky z trháku, ale kluci makali na 100 procent a práci mi i ulehčili. Takže ten paket obrana, gólman fungoval, i když jsme dostali 31 gólů. Z toho ale bylo šest do prázdné branky, takže 25 gólů ze hry, což je v pohodě," řekl Mrkva.

Zlom v utkání nastal v polovině druhé půle, kdy reprezentanti prohrávali 17:20. Následně hráli dvakrát rychle po sobě dvojnásobné oslabení a favorit šňůrou gólů do prázdné branky přes celé hřiště definitivně rozhodl.

"To oslabení jsme zahráli katastrofálně a odevzdali jsme lehké balony. Dostali jsme rychlé góly do prázdné a z mínus tři to najednou bylo mínus osm. Co se mi líbí, je, že jsme nesložili zbraně, nenechali se přejet o 15 gólů a ještě jsme to stáhli na šest gólů. To nás ctí," uvedl Mrkva.

V sobotu v druhém utkání čtvrtfinálové skupiny český tým změří síly s Běloruskem. "Víme, že v hlavní skupině to už jsou mančafty na světové úrovni. Dnes jsme si ukázali, že pokud se dostaneme na hranici našich možností, tak dokážeme i s úřadujícími mistry Evropy držet krok. Je určitě na čem stavět a z dalších třech zápasů chceme získat tolik bodů, co bude možné. Bělorusko určitě chceme porazit," dodal Mrkva.