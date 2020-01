Házenkáři jsou ve Vídni, čeká je Rakousko

Čeští házenkáři se přesunuli do dějiště základní skupiny mistrovství Evropy do Vídně, kde je v pátek čeká úvodní zápas proti domácímu Rakousku. Vpodvečer si reprezentanti poprvé zatrénovali v hale, v níž se bude hrát. Češi věří, že oživí euforii z předloňského Eura, kde šestým místem vyrovnali historické maximum.

"První trénink je vždy spíš takový uvítací, abychom se trochu rozkoukali po cestě, podívali se na halu a trochu si na ni zvykli. Hala je pěkná, velká. Pro nás to není nic nového, už jsem v pár velkých halách hráli, takže by nás to nemělo rozhodit nebo něco takového. Naopak bychom se spíš měli těšit, že přijede i hodně českých fanoušků," řekl novinářům Tomáš Babák, který hraje na pozici spojky.

"Velká hala, trochu i nezvyklá z pohledu světla. Uvidíme, jestli se to na ten zápas ještě trochu rozsvítí. Doufám, že bude zaplněná a že nás čeští fanoušci poženou i v tom prvním zápase," dodal brankář Martin Galia.

Čtyřicetiletý gólman je spolu s Ondřejem Zdráhalou ze současného kádru jediným aktivním pamětníkem minulého Eura v Rakousku před deseti lety, kde Češi skončili osmí. "Hráli jsme tehdy v jiné hale, mančaft se úplně změnil. Turnaj se nám tehdy velmi povedl. K postupu možná mezi první čtyřku nám scházely dvě branky. O jeden gól jsme prohráli s Polskem a remizovali jsme s Německem. Měli jsme velké zastoupení v hledišti," vzpomínal Galia.

"Uvidíme, jaké to bude teď. Velmi důležitý bude první zápas. Za mě bude klíčové, jak vstoupíme do turnaje," dodal Galia, jehož tým vedle Rakouska čekají v základní skupině ještě Severní Makedonie a Ukrajina.

Češi vzhledem k poloze Vídně hodně spoléhají na velkou podporu fanoušků. "V pátek budeme tak jako tak v nevýhodě, ale určitě nám podpora může pomoci. V domácích zápasech jsme byli vždy silnější. Když tu uvidíme tolik českých vlajek, doufám, že nás to ještě trochu víc namotivuje," řekl Babák.

Reprezentanti věří, že se jim povede navázat na euforii, kterou zažili na minulém Euru. "Určitě navázat jde. Potřebujeme posunout výkony od klíčových hráčů nad naše hranice, nebo se k nim přiblížit. Pak se tým sveze a ostatní se připojí. Jedině takhle můžeme hrát. Nedokážu si představit, že bychom to hráli jako profesoři nebo bez nasazení. To bychom se asi pakovali po skupině domů," řekl Galia.

Na Euru se bude hrát i o účast na olympijských hrách. Přímo postoupí vítěz a další dvě evropská místa jsou volná v jarních kvalifikačních turnajích. Na nich má už jistou účast šestice elitních evropských celků z loňského světového šampionátu, takže z nadcházejícího kontinentálního mistrovství může teoreticky postoupit třeba i devátý tým celkového pořadí.

"Já nad tím přemýšlím, byl by to největší bonus dostat se na olympijské hry. Na olympiádu se chce probojovat každý, pro všechny házenkářské federace jsou to i peníze navíc. Uděláme vše pro to, abychom byli aspoň reálně schopni o kvalifikaci na olympiádu zabojovat. Ale cíle máme postupné - skupina, postup a uvidíme, co se bude dít," dodal Galia.