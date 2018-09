Házenkářkám bude chybět Maňáková, start Hrbkové je nejistý

Českým házenkářkám bude na prosincovém mistrovství Evropy ve Francii chybět spojka Petra Maňáková, která očekává přírůstek do rodiny. O jejím těhotenství informoval na webových stránkách mostecký klub, v němž působí. Nejistý je i start spojky Michaely Hrbkové. Na přípravném kempu v Luhačovicích chybí kvůli pracovním povinnostem a zranění. Trenér Jan Bašný ČTK řekl, že se o účasti Hrbkové rozhodne po turnaji v Chebu v závěru listopadu.

Hrbková působí v reprezentaci 14 let. Na loňské mistrovství světa jela jako nejlepší hráčka a střelkyně německé bundesligy a vítěznou brankou proti Rumunsku v posledních vteřinách poslala Češky do historického čtvrtfinále. "Teď není v nominaci, protože je zraněná. Má natržený lýtkový sval. Kromě toho pracuje v Německu a změnila post, takže nemá tolik dovolené," objasnil Bašný, proč nyní Hrbková chybí v Luhačovicích a je i mezi náhradnicemi na soupisce. "Jsme domluvení na individuálním programu a uvidíme, jestli ji povoláme na kemp do Chebu. Potom se rozhodneme, jestli budeme potřebovat její služby na šampionátu," uvedl Bašný.

Hrbková pracuje v Německu na úřadě v oddělení pro uprchlíky. "Pokud bych na mistrovství nejela, určitě bych podporovala holky aspoň v televizi. Reprezentovat pro mě vždycky bylo, je a bude čest, ale v mém věku je potřeba dívat se i více do budoucna," řekla jednatřicetiletá Hrbková.

Spolu s Maňákovou tvořila šprýmařskou dvojici, která před každým zápasem šampionátu vymýšlela pro fanoušky na sociálních sítích různé slogany, kterými se snažily nalákat diváky ke sledování zápasů. Dobrou náladu v týmu dělaly i jako hlavní lakérky nehtů nebo loni na šampionátu v Německu mikulášskou nadílkou. "Jsou to zkušené hráčky, které by nám určitě pomohly. Růča (Maňáková) je univerzálka a může hrát všude a je důležitá v obraně. Míša dává góly. Pokud nepojedou, nedá se s tím nic dělat a musíme vzít jiné mladé hráčky. Ty jsou ale zase dravé a bojovné, takže věřím, že si to nějak sedne," řekla ČTK kapitánka Iveta Luzumová.