Hermannová se Slukovou jsou na vídeňském písku ve čtvrtfinále

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou mají na majoru ve Vídni stále šanci na třetí letošní medaili. Australskou dvojici Mariafe Artachová, Taliqua Clancyová po velkém boji porazily dvakrát 21:19 a jsou ve čtvrtfinále. To je čeká dnes vpodvečer.

České jedničky na posledním ze tří majorů sezony v rozpálené Vídni potvrzují skvělou formu. Před dvěma týdny na mistrovství Evropy v Nizozemsku získaly bronz, předtím na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě zlato.

V play off už mají druhou výhru a další mohou přidat ve čtvrtfinále, kde budou jejich soupeřkami Američanky Sara Hughesová a Summer Rossová, přemožitelky jiné české dvojice Kristýny Hoidarové Kolocové s Michalou Kvapilovou.

Ondřej Perušič a David Schweiner skončili v prvním kole play off, poté co nestačili na legendu a majitele tří medailí z olympijských her Ricarda s novým spoluhráčem Gutem. Brazilské dvojici podlehli 14:21 a 19:21.