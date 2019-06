Hirt dojel v generálce na Tour v popředí, vyhrál Kolumbijec

Kolumbijský cyklista Egan Bernal vyhrál generálku na Tour de France Kolem Švýcarska. Český vrchař Jan Hirt obsadil páté místo a připsal si nejlepší výsledek v celkovém pořadí na závodech WorldTour.

Dvaadvacetiletý Bernal si v závěrečné deváté etapě s třemi náročnými stoupáními o délce 101,5 km kolem Ulrichenu pohlídal svého největšího soupeře Rohana Dennise. S Australanem dojeli na druhém a třetím místě 1:02 minuty za vítězem etapy Hughem Carthym z Británie. Celkově Bernal porazil mistra světa v časovce o 19 sekund.

Hirt dokončil etapu jako desátý ve skupince s odstupem 2:15 za Carthym, jenž jel v samostatném úniku zhruba 100 kilometrů. "Měli jsme plán, tým mi hodně pomáhal a já dal maximum do útoku na (posledním stoupání) na Furkpassu. Byl to dobrý pokus, ale nakonec jsem byl dostižen. Později jsem se pokusil následovat Dennise a Bernala, ale nevyšlo to. Jinak jsem ale se závodem spokojený i s formou, kterou jsem si udržel po Giru d'Italia," uvedl na webu svého týmu Astana Hirt, jenž byl v Itálii mimo jiné druhý v jedné z nejnáročnějších horských etap.

Ve Švýcarsku si připsal tři umístění v Top 10. Na celkově třetího Patricka Konrada z Rakouska ztratil Hirt devět sekund, čtvrtý byl Belgičan Tiesj Benoot.

Bernal by se na Tour mohl stát trumfem smůlou pronásledované stáje Ineos. Přejmenovaný tým Sky přišel minulý týden o těžce zraněného Chrise Frooma a nejistá situace je také u obhájce loňského vítězství Gerainta Thomase, jenž ve Švýcarsku po pádu odstoupil. V jeden rok vyhrál Kolem Švýcarska a Tour de France pouze legendární Eddy Merckx v roce 1974.

Mladý Kolumbijec je nicméně připraven dát své služby k dispozici Thomasovi. "Tady se to změnilo, když upadl. Pak jsem byl kapitánem já. Na Tour bude naším lídrem Geraint. Zkusím mu pomoct, nemám s tím problém. Je mi teprve dvaadvacet, čeká na mě ještě hodně Tour," řekl Bernal, jenž už letos na jaře vyhrál závod Paříž-Nice.