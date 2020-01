Hrstka věří, že Rakousko nic nevypustí. Fandíme jim, přiznal

Křídelník Jakub Hrstka nechce moc pomýšlet na to, že by čeští házenkáři ztratili šanci na účast v další fázi evropského šampionátu ještě před tím, než v úterý nastoupí k poslednímu utkání skupiny proti Ukrajině.

Věří, že Rakušané v předchozím zápase porazí Severní Makedonii a reprezentanti výhrou stvrdí postup. K nadcházejícímu soupeři má zřejmě nejblíže z celého týmu, neboť v Prešově hrával s třemi ukrajinskými spoluhráči. Jeden z nich, brankář Igor Čuprina, jenž už má slovenské občanství, mu gratuloval k vítězství nad Makedonci.

Český tým by přišel ještě před zápasem s Ukrajinou o šanci na postup, pokud by Severní Makedonie porazila Rakousko o dva až tři góly. "Myslím, že by to zasáhlo každého. Po prohře s Rakouskem jsme zabojovali a semkli se. Proti Makedonii to byl důležitý krok, který jsme zvládli. Určitě by to všechny mrzelo, kdybychom šli do zápasu s Ukrajinou s tím, že už o nic nejde, že bychom jen šli ten zápas odehrát," řekl novinářům Hrstka.

"Je to zamotaná skupina, je to komplikované. Na druhou stranu je dobře, že i Rakušané hrají, dá se říct, o všechno. Určitě chtějí postoupit s dvěma body. Nevypustí to, hrají doma. Všichni budeme Rakousku fandit a doufám, že budeme mile překvapeni. Věřím, že Rakousko vyhraje a my zdoláme Ukrajinu," dodal devětadvacetiletý křídelník.

Reprezentanti oživili své šance na postup nedělním obratem a výhrou 27:25 nad Severní Makedonií. "Hráli jsme na hranici svých možností. Myslím ale, že můžeme zahrát ještě lépe. Ale když předvedeme minimálně takový výkon jako včera, tak zvítězíme," je přesvědčen Hrstka.

Ukrajina v předchozích dvou zápasech podlehla Rakousku a Severní Makedonii až kvůli nepovedené koncovce. "Jsou velmi nepříjemní. Potkali jsme se s nimi v předminulé kvalifikaci, venku jsme prohráli a doma vyhráli. Mají jiného trenéra, obměnili kádr. Jsou tam jiní hráči, většinou hrají za Motor Záporoží. Je to zkušený mančaft, všichni hrají Ligu mistrů. Hrají sedm na šest celý zápas. Pokud to ubráníme, můžeme dát spoustu lehkých gólů," mínil Hrstka.

S třemi Ukrajinci hrál během působení v Prešově, odkud před sezonou zamířil do německé třetiligové Desavy. "Dva z toho byli gólmani. Igor Čuprina se už vzdal ukrajinského občanství a má slovenské. Jsem s ním v kontaktu, píšeme si, jak to vypadá v Prešově a podobně. Včera mi dokonce napsal, že gratuluje, že jsme vyhráli. Náš zápas s Ukrajinou už asi tolik neprožívá tím, že je Slovák," uvedl Hrstka.

"Hrával jsem ještě s dalším brankářem Vadimem Bražnikem. Ten už byl z těch starších, ukrajinská legenda. A pak (Vjačeslav) Sadovyj, ten už taky není v reprezentaci," dodal Hrstka.

Proti Záporoží si dvakrát zahrál v roce 2013 s Prešovem v Poháru EHF. "Žádné jméno se mi nevrylo do paměti. Že by tam byl někdo, kdo by nás rozstřílel. Tam i doma jsme vyhráli, tak doufám, že i zítra," dodal.