Hvězdný pár chce koupit rivaly. Rodriguez s Lopezovou cílí na Mets

Bývalý hvězdný hráč Alex Rodriguez a jeho snoubenka Jennifer Lopezová usilují o koupi baseballového klubu New York Mets. Podle listu New York Post jednají s bankou JPMorgan Chase o financování této investice. Oba prý chtějí do získání Mets vložit stamiliony dolarů z vlastních zdrojů.

Většinovým majitelem dvojnásobného vítěze Světové série je rodina realitního magnáta Freda Wilpona. Mets mají podle nedávného žebříčku časopisu Forbes hodnotu 2,4 miliardy dolarů a v zámořské lize MLB jsou v tomto ohledu na šestém místě.

Čtyřiačtyřicetiletý Rodriguez, který ukončil kariéru v roce 2016, býval hvězdou konkurenčních New York Yankees. V jejich dresu vyhrál v roce 2009 Světovou sérii. Během kariéry, kterou narušil trest za doping, vydělal baseballem téměř půl miliardy dolarů.