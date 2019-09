Já a spasitel? Trošku jo, připustil kanoista Heger

V nečekané drama se změnilo semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu v Seu d'Urgell pro české kanoisty. Vedle postupu do bojů o medaile bylo totiž ve hře i jedenáct účastnických míst na olympijských hrách v Tokiu a česká výprava musela až do konce nervózně počítat, zda bude mít jistotu startu na vrcholné akci příštího roku. Nakonec jej získala díky třináctému místu Vojtěcha Hegera.

"Byli jsme hodně nervózní, čekali jsme a nakonec to vyšlo. Nervóznější byli ale asi trenéři a funkcionáři," uvedl Heger. Devatenáctiletý závodník přitom neměl být tím, kdo bude kanoisty zachraňovat. Čekalo se, že Tokio vyjedou zkušenější Lukáš Rohan nebo Tomáš Rak, kterým se ale dnes v Seu nedařilo. "Přiznám se, že jsem to nečekal. Říkal jsem si, že by bylo hezké, kdybych to místo vyjel, ale předpokládal jsem, že to vybojují kluci," řekl Heger.

Slalomář z Hradce Králové startoval na seniorském světovém šampionátu poprvé, dosud závodil mezi juniory a v kategorii do 23 let. "Hrozně si vážím toho, že tady jsem. Je to úžasné, získávám tady zkušenosti. Svoje závody už mám za sebou, tady si to jen užívám," uvedl Heger, který se mohl jako jediný z Čechů po závodě usmívat. "Jestli se cítím jako spasitel? Trošku jo. Jet na Evropě o jediné volné místo by bylo velmi nervózní," poukázal na fakt, že kdyby Češi na MS neuspěli, museli by příští rok na kontinentálním šampionátu bojovat o poslední účastnické místo.

Hegerovi se letos nevydařilo MS do 23 let, kde vypadl již v semifinále. Mezi seniory mohl jet uvolněněji. "Tam si závodník říká, že musí zajet, protože je favorit. Mně se to na MS ani jednou nepovedlo. Vždy jsem to nezvládl v hlavě. Ale na seniorském je to jinak. Tady si užívám. Paradoxně jsem měl hlavu uvolněnou, nebyl jsem pod tlakem a mohl jen překvapit," řekl.

Mnoho nechybělo a postoupil do finále. O další jízdu jej připravil dotek na dvanácté brance. "Hodně mě to mrzí. Byl malý, líznul jsem to vestou. Asi se mi bude o té dvanácté bráně zdát ještě dlouho. Vyjel jsem si tam málo, ale doufal jsem, že mi to bude stačit," uvedl Heger, který v Seu navíc získal nejvíce bodů v české národní olympijské kvalifikaci. Na Tokio ale zatím nemyslí. "Nominace je na jaře, bude to extrémně nervózní. V Česku je minimálně osm lidí, kteří mohou o místo v Tokiu jet," řekl.