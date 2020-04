Jak dál s UFC? Zápasy se uspořádají na soukromém ostrově

Galavečery smíšených bojových umění organizace UFC by měly pokračovat bez diváků na soukromém ostrově. Prezident UFC Dana White uvedl, že na dosud nekonkretizovaném místě plánuje zápasy každý týden i pro zápasníky, kteří by se v době koronavirové krize nemohli dostat do Spojených států amerických.

Nejprestižnější světová organizace MMA musela kvůli šíření nemoci covid-19 odvolat tři galavečery, ale White si je jistý, že akce UFC 249 se už 18. dubna uskuteční.

"Chybí den nebo dva k tomu, abych si zajistil soukromý ostrov. Dopravíme tam veškerou infrastrukturu, takže tam budeme moci dělat zápasy. Všechny zahraniční bojovníky do USA nedostanu, takže je přepravím na ten ostrov a mezinárodní zápasy udělám tam," řekl White americkému zábavnímu webu TMZ.

Na akci UFC 249 se měl představit šampion v lehké váze Chabib Nurmagomedov, jenž ale zůstal v karanténě v Rusku. Místo známého Dagestánce se tak s Tonym Fergusonem střetne jiný Američan Justin Gaethje.

V UFC dosud zápasili čtyři Češi, naposledy David Dvořák při své premiéře v polovině března na akci bez diváků v Brasílii porazil domácího Bruna Silvu. V lednu s UFC podepsal smlouvu Jiří Procházka, jenž na termín prvního zápasu zatím čeká. Loni v únoru se UFC představila poprvé i v Česku v pražské O2 areně.