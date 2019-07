Jak vidí Tour de France bookmakeři? Sázkaři věří Thomasovi

Největším favoritem cyklistické Tour de France je podle bookmakerů Kolumbijec Egan Bernal ze stáje Ineos (2,75:1 - 2,9:1). Věří mu také 30 procent sázkařů, 40 procent sázek jde však na jeho britského týmového kolegu a obhájce titulu Gerainta Thomase. Po třetí etapě vede Francouz Julian Alaphilippe, na jeho celkové vítězství jsou kurzy od 50:1 do 75:1. Vyplývá to z odpovědí sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Celkový objem sázek podle nich dosáhne asi 50 milionů korun, o polovinu více než loni. Závod skončí v neděli 28. července tradičním dojezdem na pařížskou Champs-Élysées.

"Tour de France je nejslavnějším cyklistickým závodem světa. Díky svým působivým scenériím dokáže k televizním obrazovkám přilákat nejen sportovní fanoušky. Mediálně je to ohromná akce. Pro tuzemské sázkové kanceláře však již méně," uvedl bookmaker Chance Jaroslav Jašek. Sázky na cyklistiku se podle něj nemohou srovnávat se sporty jako fotbal, hokej nebo tenis. "Co se týče náběrů, nelze ji srovnávat třeba ani s biatlonem, který u sázkařů zaznamenal během posledních několika let obrovský boom," doplnil Jašek.

Objem sázek na letošní biatlonové mistrovství světa v Östersundu dosáhl asi 100 milionů korun. Na letošní hokejový šampionát se v Česku prosázelo 1,8 miliardy korun. Rekord drží loňské fotbalové mistrovství světa v Rusku s objemem 2,5 miliardy korun.

"Z pořadí na celkového vítěze vévodí náběrům duo stáje Ineos Bernal a Thomas. Dosud nejvyšší sázkou, vsazenou ještě před začátkem Tour, bylo 100.000 korun na celkové umístění do 3. místa dlouholetého smolaře závodu, Australana Ritchie Porteho, v kurzu 4:1," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina jde zatím 40 procent sázek na Thomase, následují Bernal (30 procent) a Kolumbijec Nairo Quintana s deseti procenty. Triumf někoho dalšího by byl pro sázkaře překvapením. "Sázky jsou rozprostřeny mezi více favoritů, lehce vybočuje pouze Geraint Thomas. Objevují se i tikety na triumf Slováka Petera Sagana nebo Čecha Romana Kreuzigera," podotkl mluvčí Sazkabetu Václav Friedmann.

Na Kreuzigerovo vítězství jsou vypsány kurzy kolem 500:1. Na jeho umístění v nejlepší desítce konečného pořadí se pohybují od 5:1 do 6,5:1. Jeho dosavadním maximem na "Staré dámě" je páté místo z roku 2013.

"V soutěži o nejlepšího vrchaře má dominantní důvěru 80 procent sázkařů Alaphilippe. Jednou z největších sázek na jistotu je i pro přesvědčivých 90 procent sázkařů při kurzu 1,2:1 vítězství Sagana v bodovací soutěži," uvedl dále Šrain.

Alaphilippe i Sagan obhajují puntíkatý respektive zelený trikot z loňského roku. Sagan by v případě úspěchu získal zelený dres pro nejlepšího spurtéra posedmé a překonal by Němce Erika Zabela. Bookmakeři Fortuny očekávají, že Tour letos dokončí 145 jezdců ze 176 přihlášených.

Nejbližší etapa, která by mohla výrazněji zamíchat celkovým pořadím, je na programu ve čtvrtek. Na závodníky v ní čeká sedm vrchařských prémií včetně dojezdu na Planinu krásných dívek v pohoří Vogézy, kde mají některé pasáže sklon až 20 procent.

V posledních osmi etapách z celkových 21 jsou na programu některé legendární průsmyky, jako například Iseran (2770 metrů), Galibier (2642 metrů), Izoard (2360 metrů) nebo Tourmalet (2115 metrů), kde je i cíl. Další horské dojezdy jsou ve střediscích Val Thorens (2365 metrů) nebo Tignes (2113 metrů).