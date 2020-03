Je to správné rozhodnutí, shodují se čeští olympionici

Čeští sportovci se v anketě shodli, že odložení olympijských her v Tokiu o rok je správné rozhodnutí. Zlatý medailista z Ria de Janeiro z roku 2016 judista Lukáš Krpálek uvedl, že je to lepší varianta než hry odkládat jen o několik měsíců. Tenistka Petra Kvitová už se těší do Tokia v příštím létě.

Olympijské hry se měly konat od 24. července do 9. srpna. Kvůli pandemii koronaviru se ale čtyři měsíce před vzplanutím ohně japonský premiér Šinzó Abe s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodli na přeložení her nejpozději na léto 2021.

"Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý," řekl devětadvacetiletý Krpálek. Stejně vidí situaci i dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová. "V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok," doplnila aktuálně světová dvanáctka Kvitová, která v brazilském Riu vybojovala ve dvouhře bronzovou medaili.

Už na své šesté hry měl jet střelec David Kostelecký. Olympijský vítěz v trapu z Pekingu 2008 tušil dva dny, že k odkladu her dojde, protože jeho švagrová, slovenská střelkyně Danka Barteková, je členkou MOV. "Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit," řekl Kostelecký.

Čtyřiačtyřicetiletý dvojnásobný mistr Evropy a vítěz loňských Evropských her v Baku Kostelecký si uvědomuje, jak je z logistického hlediska obtížné hry přesunout. "To není sranda a čumím, že to udělali," řekl a doplnil: "Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě."

Trojnásobný olympijských medailista veslař Ondřej Synek podotkl, že přeložení her třeba na říjen by nic nevyřešilo. "Myslím si, že pandemie v té době ještě nebude tak potlačená," řekl a přiznal, že v jeho případě není odložení ideální. "S tím ale nikdo nic nenadělá. Je to sport a teď jsou na světě důležitější věci," prohlásil skifař, který zvažoval po sezoně konec kariéry, ale teď si o rok život na vodě ještě prodlouží.

Oslovení sportovci se shodli, že na prvním místě je zdraví. "Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme," řekl Krpálek a Kvitová dodala: "A také je dobré, že konečně víme, na čem jsme."

Šermíř Jiří Beran měl o hry bojovat v kvalifikacích, které ale byly kvůli pandemii zrušené či odložené. Situaci přijal s optimismem. "Všechno špatné je pro něco dobré. Mám rodinu a jsou věci, které jsou přednější než sport," řekl kordista, který za opravu verdiktu rozhodčích na olympiádě v Riu dostal v roce 2017 hlavní cenu Českého klubu fair play. "Olympiáda je sportovní svátek, na který všichni cílí, a možná bude rok těžké překlenout pro sportovce, kteří už se kvalifikovali," uvažoval.

Loňský bronzový kordista z mistrovství Evropy v Düsseldorfu si uvědomuje, že další rok přípravy bude těžký. "Chtěl jsem po olympiádě ještě u šermu vydržet, ale už ubrat v tréninku. Takhle toho tolik neubude," odtušil osmatřicetiletý Beran.

Jistotu účasti na hrách měla sportovní gymnastka Aneta Holasová. Informaci o ročním odložení se dozvěděla v posilovně. "Dalo se to docela čekat. Myslela jsem, že to posunou třeba tak o půl roku, a vyšel z toho rok," řekla.

Doufá, že kvalifikační kritéria mezinárodní federace nezmění a své místo pro hry v Tokiu bude mít nadále jisté. "To by měli nechat. Není důvod, proč by se to mělo měnit," uvedla gymnastka, jež se nyní vedle pilování sestav pro olympiádu může v klidu připravit i na maturitu. "Kterou jsem původně odložila, ale teď se začnu soustředit i na školu," konstatovala.

Za správný krok označila odklad olympiády i golfistka Klára Spilková. "Nebylo vyhnutí," řekla hráčka, jež před čtyřmi lety byla u návratu golfu do programu her v Riu. "O to větší motivaci budu mít se připravit a kvalifikovat na olympijský turnaj v roce 2021. Věřím, že to bude ještě větší oslava sportu a života než kdykoli předtím, protože svět se určitě změní."