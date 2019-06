Je to těžká facka, připustila Hermannová po brzkém vyřazení

Před rokem se v Ostravě opájely triumfem, v druhém ročníku turnaje Světového okruhu pod vysokými pecemi v Dolní oblasti Vítkovic však plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou musely vstřebávat rychlé vyřazení. Česká dvojice a nejvýše nasazené hráčky J&TBanka Ostrava Beach Open prohrály obě úvodní utkání a nečekaně brzy v soutěži skončily.

"Je to taková docela těžká facka," uvedla ostravská rodačka Hermannová, kterou kvůli domácímu prostředí mrzelo vyřazení o to více. "Nemusí se vždycky dařit, ale každý den se musí opakovat chtít ze sebe vytáhnout nejlepší výkon. Ať je to kdekoliv, jestli v Ostravě, Praze, Malajsii, Číně. Tohle je čtvrtý turnaj sezony, máme za sebou dva hezké výsledky a dva špatné. Takže před sebou máme ještě spoustu turnajů, kde se to dá všechno napravit," řekla Hermannová.

Sluková s Hermannovou mohly v pátek dopoledne odvrátit vyřazení vítězstvím nad Švýcarkami Ninou Betschartovou a Tanjou Hüberliovou, ale nezvládly rozhodující tie-break. "My je známe, už jsme s nimi hrály. Nemělo by nás to překvapovat, měly jsme na ně taktiku, bohužel bych to shrnula - zápas i turnaj - tak, že jsme si ho prohrály na naší půlce," řekla Sluková. "Na naší straně toho chybělo spoustu. Ony měly navíc trošku štěstí, trochu více odvahy, lepší obranu, lepší servis," mínila Sluková.

Její spoluhráčka připustila, že ji turnaj nezastihl v optimálním herním rozpoložení. "Už minulý týden v Číně jsem nenašla takovou tu herní pohodu. Nepodařilo se mi to pro tento turnaj změnit, což mě mrzí moc, protože takový volejbal si tady diváci nezasloužili," prohlásila Hermannová. "Za sebe říkám, že jsem tak nějak zradila takový týmový cíl. Nebyla jsem schopna se do hry zažrat tak, jak bylo potřeba, abychom tady vyhrály," kála se Hermannová.