Jendrišák: Sebevědomí je pocuchané. Hrajeme pod naše možnosti

Češi si zadělali na pořádné potíže. Ví to i kapitán florbalistů Matěj Jendrišák. Prohra 3:4 s Lotyšskem v základní skupině jim zkomplikovala výrazně cestu do čtvrtfinále. Národní tým zatím na domácím šampionátu nepředvádí takové výkony, které si představoval a jež od něj všichni čekali. I proto jde sebevědomí reprezentantů dolů. V posledním zápase v úterý musí porazit Švýcary, aby si zajistili přímý postup mezi osm nejlepších týmů turnaje, jinak je čeká předkolo.

Je porážka s Lotyšskem velká rána na vaše sebevědomí?

Sebevědomí je teď určitě dost pocuchané, na druhou stranu máme den se z toho vzpamatovat a předvést, co v nás je, protože hrajeme pod svoje možnosti. Už s Němci jsme odehráli špatné utkání a neměli jsme momenty, které bychom mohli vyzdvihnout.

Nespoléhali jste se až příliš na to, že Lotyši odpadnou stejně jako v prvním utkání se Švýcary?

V tomhle směru jsme měli dost podobný plán. Chtěli jsme hrát s balónkem a kontrolovat hru. Na rozdíl od nich jsme nedokázali být tak kreativní v útoku. Hrozně to bylo vidět ve druhé třetině, kdy jsem čekal, že budeme hrát aktivně do brány a místo toho jsme hráli po rozích. Míček jsme měli sice pod kontrolou, ale nebylo to nic světoborného.

Před menší návštěvou než proti Německu už ale nervozita nemohla hrát roli ...

Teď už ne. Proti Německu jsme určitě byli nervózní. Pro nás je domácí mistrovství světa zážitek a vnímám ho tak, že nás diváci ženou dopředu a povzbuzují. Tlak od nich doufám, že nikdo nijak extra necítí.

Zápas proti Švýcarům tak nabírá na daleko větší důležitosti, abyste se vyhnuli těžší cestě k medaili ...

Tímhle výsledkem jsme si cestu zkomplikovali a všichni víme, co teď v úterý musíme udělat.

O Češích se říká, že hrají nejlépe, když jsou zahnaní do kouta. Mohlo by vám například tohle vyhovovat?

Možná. Po dvou zápasech, kdy jsme měli tvořit hru a byli více na míčku, tak jsme nepředvedli to, co jsme měli. Když bude soupeř aktivnější, a bude hrát z poloviny nějaké pozice na hřišti, tak nám to možná bude vyhovovat více. Na druhou stranu jsou Švýcaři favorité, což je v tuhle chvíli jasné. My chceme vyhrát a poslední rok jsme proti odehráli natolik kvalitní zápasy, abychom byli na ně dobře připravení.

Je to teď pro vás větší výzva proti Švýcarům dostat se z nepříjemné situace a dokázat si, že odehrajete mistrovství slušně a dotáhnete ho k cíli, který si všichni přejete?

Zápasy na mistrovství světa proti top třem týmům (Švédsko, Finsko, Švýcarsko) jsou pro nás vždy výzva a tohle nabírá ještě na obrátkách kvůli tomu výsledku s Lotyšskem.

Budete mít z pozice kapitána nějaký proslov k týmu?

Nějaké prupovídky nebo proslovy jsou po každé třetině i zápasech a v tomhle směru si myslím, že jako kapitán zodpovědnost cítím velkou. Uvidím, jak to bude vypadat v šatně. Musíme se poučit z chyb a stavit se více do pozitivna. Pokud se v tom budeme šťourat, tak bychom mohli z toho vyjít tak, že budeme proti Švýcarům absolutně nesebevědomí.

Jste kapitán, hlavní hvězda týmu. Uvědomujete si, že to teď bude především na vás?

Beru to na sebe. I proti Lotyšům jsem měl dost šancí, které jsem neproměnil. Takhle to cítím. Celkově musíme mnohem víc přispět do ofenzívy.