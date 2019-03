Jezdci budou bojovat o olympiádu, skokany překvapila změna kritérií

Ve třech disciplínách budou čeští jezdci v tomto roce bojovat o kvalifikaci na olympijské hry 2020. Čeští reprezentanti budou o místenku pro Tokio usilovat v parkurovém skákání, ve všestrannosti a v drezuře. Aspirovat budou také na paralympijské hry v disciplíně paradrezura.

V parkuru se situace poněkud zkomplikovala, neboť Mezinárodní jezdecká federace (FEI) nečekaně změnila již odsouhlasené podmínky pro týmovou kvalifikaci. "Rozdělili ji do dvou destinací s tím, že z každého místa postoupí pouze jeden, a to vítězný tým. Závodit se bude v Moskvě a v Budapešti ve stejném termínu, na stejném kurzu, ale přesto zůstává otázkou, jak se podaří organizátorům dodržet naprosto stejnou obtížnost, mohou být velmi odlišné podmínky, co se týká počasí apod. Výhodou je, že český A seniorský tým již v Budapešti závodil, jezdcům se tam velmi dařilo a určitě tam zavítá hodně českých fanoušků, aby tým podpořili," prozrazuje Markéta Šveňková, tisková mluvčí České jezdecké federace (ČJF).

ČJF se proti změně již schválených kvalifikačních podmínek, kdy se mělo závodit v jedné destinaci se dvěma postupovými místy, ohradila právní cestou, přidaly se k ní i některé další národní federace.

"Nicméně do 28. února bylo i tak nutné nahlásit, kam pojedeme, a náš tým si po dohodě vybral Budapešť," doplňuje Šveňková. V maďarské metropoli se bude o olympiádu bojovat od 27. do 30. června.

Reprezentanti ve všestrannosti se pokusí vybojovat místenku pro Tokio na konci května. "Pro nás je super, že se kvalifikace skupiny C koná v polském Baborowku, navíc stavitelem tratí je tam Lars Christensen," zmiňuje Daniela Diringerová, předsedkyně komise všestrannosti ČJF, švédského odborníka, který připravuje české naděje v projektu Sportovního centra mládeže. "I naši seniorní jezdci mají možnost se s ním teď v zimě připravovat," pochvaluje si Diringerová.

Jedou to zkusit poprvé

Přesto nebudou Češi v Polsku, odkud do Japonska postoupí jen vítěz, patřit k favoritům. "Některé týmy, třeba domácí Poláci, mají mnohem větší možnosti, my jdeme olympijskou kvalifikaci zkusit vůbec poprvé. Ale na military je úžasné to, že kros může nečekaně zamíchat kartami," připomíná Diringerová.

Jaký tedy bude hlavní český cíl? "Chceme předvést to nejlepší, důležité pro nás je absolvovat kvalifikaci se ctí. Stojíme na zemi, pro nás to bude především veliká zkušenost. Pokud se nám podaří kvalifikaci splnit a postavit družstvo na mistrovství Evropy, bude to výsledek z říše snů," říká šéfka komise všestrannosti a připomíná, že v novodobé historii dosud nemělo Česko v této disciplíně na kontinentálním šampionátu v týmech zastoupení.

Drezurní jezdci by se rádi pokusili o olympijskou kvalifikaci v Moskvě, která se pojede v červnu v rámci čtyřhvězdičkových CDI závodů. "Mám přihlášku od sedmi jezdkyň, které jsou připravené se do Moskvy na kvalifikace vypravit a sestavit družstvo," vysvětluje Renata Habásková, předsedkyně drezurní komise ČJF.

Také ona si uvědomuje, že Tokio by nejspíš leželo pro české reprezentanty příliš vysoko. "Pravděpodobně nemáme velkou šanci porazit třeba Rusko a zvítězit, ale bylo by to vůbec poprvé, co by se česká drezura těchto kvalifikací zúčastnila. Byly by to cenné zkušenosti a také bychom dali opět najevo, že i Česká republika má jezdce, kteří jsou schopní úlohy na této úrovni zajet," vyzdvihuje Habásková důležitý aspekt.

V paradrezuře bude o letenku do Tokia usilovat Anastasja Vištalová, která by ráda navázala na účast na předchozí paralympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016.

"V tomto případě není až takový problém splnit kvalifikaci, ale přednost mají země s družstvy. Určitá šance, že bychom ho mohli sestavit, existuje, záležet bude na tom, zda bude schválena žádost našich dvou jezdců o překlasifikování do nižšího gradu (stupeň hendikepu)," říká Habásková.

Pokud se družstvo sestavit nepodaří, bude Vištalová bojovat o místo v individuální kvótě. Rozhodovat bude pořadí ve světovém žebříčku. "Před minulou paralympiádou byla hraniční, dostala se z něho do Ria jako poslední postupující," připomíná Habásková.

"Žebříčky se teď začnou znovu počítat, takže bude záležet na tom, kolika zahraničních závodů se bude moci Nasťa zúčastnit a jak se jí bude dařit," doplňuje předsedkyně drezurní komise.