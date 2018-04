Jícha už se cítí být koučem. Nechce se stát trenérem "magorem"

Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha zatím ani chvíli nelitoval, že před půlrokem kvůli zdravotním problémům ukončil profesionální kariéru. Užívá si čas s rodinou v posledním působišti Barceloně, ale už se nemůže dočkat, až se v létě začne trenérskou kapitolu jako asistent v německém Kielu a později se stane hlavním koučem. Chce být komunikativní a nerad by se stal trenérem "magorem".

"Je to skvělé období, kecal bych, kdybych říkal něco jiného. Nikdy jsem konce nezalitoval. Osobně jsem to trefil jasně a přesně. Takhle jsem vždy dělal rozhodnutí, ani krok zpátky, jen dopředu. Extrémně si užívám, že můžu spát doma a jsem s dětmi," řekl Jícha novinářům v Praze.

"V létě do toho kolotoče skočím znova, extrémně se těším, ale tenhle rok si užívám, co to jde. Je to umocněno tím, že děti chodí v Barceloně do školy a počasí je tam, jak známo, v mnoha ohledech příjemnější," dodal.

V Kielu, kde jako hráč v letech 2007 až 2015 získal nejvíce svých trofejí včetně dvou vítězství v Lize mistrů, bude od léta dělat asistenta kouče Alfreda Gíslasona a v příštím roce se stane hlavním trenérem.

"Je to i psaná dohoda. Alfred mi to bude předávat, abych sezonu 2019/20 odjel jako svou první jako hlavní trenér. Je mi jasné, že první rok je velký bonus, že se můžu za něj trochu schovat a učit se. On to krásně popsal, že tam bude, aby padající lejno napřed chytil on. A o rok později si to chytej sám," řekl Jícha, který se už s týmem viděl před třemi týdny.

Nad nabídkou neváhal. "Žena mi řekla: Musíš to rozhodně zkusit. Od té doby jsem věděl, že to tak bude. Moje touha a vášeň to zkusit a zrovna v Kielu je tak velká, že bych si celý život vyčítal, kdybych řekl ne. Jasně jsem cítil, že to, co já chci, je trénovat," uvedl pětatřicetiletý Jícha.

"Zodpovědnost je obrovská, plno lidí v tomhle hnutí vás chce vidět padnout a libovat si v tom, že vám to nejde. Asi jsem divný, ale mě to naplňuje. Chci s nimi soutěžit," dodal nejlepší házenkář světa roku 2010.

Cítí, že je už spíše kouč než hráč. I když si ještě dodělává trenérskou A licenci. "Když koukám na házenou a bavím se s hráči, cítím, že ve mně dřímá trenér, že jsem na druhé straně. Převesloval jsem na druhý břeh," řekl. "Dostal jsem od rodiny dárek, stopky a píšťalku, syn Vincent se ptal a já říkám: Na prsty pískat nebudu. S rodinou to bereme i humorně," dodal.

Chce být komunikativní trenér. "Spíše manažer trenérského týmu, kde budou specialisti na různá odvětví. Věnovat se hlavně házené, taktice, strategii. Ale ne ten, co dělá letní přípravu a bude tvrdit, že tohle je to nejlepší. I am the best? Takový nechci být. Věřím, že budu hlavně komunikativní. Někteří trenéři se stávají magory a to bych nerad," dodal.

Ještě před startem trenérské kariéry ho 16. června v Plzni čeká rozlučka. "Plno lidi mi dávalo červíček do hlavy, že bych se měl rozloučit. Byl jsem u primátora Plzně na radnici a i městu by přišlo milé zakončit to právě tam. Informativně jsem oslovil prvních 15 hráčů a hrozně mě zahřálo u srdce, že všichni do jednoho řekli ano," uvedl Jícha.

Dorazí například francouzské legendy brankář Thierry Omeyer a Daniel Narcisse, slavní Seveřané Gudjón Valur Sigurdsson, Peter Gentzel, Stefan Lövgren či Börge Lund a také bývalí spoluhráči z Barcelony. "Idea je taková, že jeden tým bude tvořit kostra mužstva Kielu z roku 2012, kdy jsme neztratili ani bod v Německu a vyhráli Ligu mistrů, a druhý tým asi španělská větev, Barcelona," podotkl Jícha.

Rozlučka proběhne na plzeňském zimním stadionu a vstupenky se budou prodávat od pondělí v rozmezí od 60 do 180 korun na webu Sazky. "U nás jsou rozlučkové zápasy v házené novum, ale jsem optimista. Jsem rodák z Plzně, patriot, hrát házenou na zimáku, kam jsem se odmala chodil dívat s tátou, je pro mě speciální. Věřím, že to tak bude i pro fanoušky a zimák zaplníme. Vím, že si to nenechá ujít i několik stovek Němců," dodal Jícha.