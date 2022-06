Judista Krpálek si odpočinul a nabuzený startuje cestu na olympiádu v Paříži

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se po několikaměsíčním zápasovém odpočinku vrací na tatami a chystá se bojovat o účast na hrách v Paříži 2024. Už na konci června totiž judistům začne olympijská kvalifikace a hvězdný český reprezentant nechce v bojích o vrcholnou akci přespříštího roku ponechat nic náhodě.

"Olympijská kvalifikace začíná koncem června a pro mě bude nesmírně důležité vše zvládnout. Máme dvouletou kvalifikaci a turnajů bude spousta. Bude důležité na nich uspět, na což se musím připravit," řekl Krpálek, který v neděli odjede na soustředění do Poreče, kde poměří síly se světovou špičkou.

Datum prvního turnaje nové sezony ale ještě napevno stanovený nemá. "Zvažujeme start v Mongolsku koncem června, kde by měl být první kvalifikační turnaj. Stoprocentně bych měl startovat na Grand Prix v Záhřebu v půlce července," uvedl Krpálek.

Svěřenec trenéra Petra Laciny po loňském triumfu na olympiádě v Tokiu hlavně odpočíval, pouze v prosinci se představil na mistrovství Evropy klubů. Teď už se těší zpět. "Chuť po závodech už tam je. Chtěli jsme vše koncentrovat na olympijskou kvalifikaci, která pro mě bude nejdůležitější. Proto jsme si od turnajů dali trošku pauzu. Myslím si, že teď je chuť obrovská a těším se, až vše vypukne," řekl jihlavský rodák.

S motivací Krpálek problém mít nebude. "Dopředu mě žene každý turnaj, na kterém startuju. Chci na každém uspět. Obrovskou motivací je jen to, že se mohu vrátit na žíněnku. Jen to v sobě musím trošku přeměnit, abych si to tolik nebral, protože očekávání teď bude ode mě obrovské a každý mě bude chtít porazit. Co jsem sledoval poslední turnaje, tak se váhovky hodně obměnily a přišlo spoustu mladých a dravých judistů," uvedl.

Předpokládá, že vzdorovat nastupující generaci nebude jednoduché. "Udělám ale maximum pro to, abych jim ještě nějaký rok škodil a porážel je. Doufejme, že se to minimálně do Paříže bude dařit, a pak uvidíme," podotkl s úsměvem jedenatřicetiletý judista.

Vrcholem letošního roku bude pro trojnásobného nejlepšího sportovce České republiky mistrovství světa, které se v říjnu uskuteční v Taškentu. "Příprava směřuje hlavně k tomuto turnaji. Bude hodně důležitý a rád bych na něm uspěl. Bude tomu předcházet ale spousta jiných turnajů a po mistrovství taky. Nebude jediný důležitý, olympijská kvalifikace bude náročná," řekl dvojnásobný světový šampion. "Kdyby se mi tam podařilo uspět, člověk dostane tolik bodů, že se pak nemusí honit tolik po dalších turnajích," poukázal Krpálek na význam akce s pohledu boje o olympiádu.

Krpálek získal medaile na OH i MS v polotěžké i těžké váhové kategorii. Ve které bude bojovat o Paříž, to se prý ještě definitivně nerozhodl. "Ještě nevím. Nechte se překvapit," pronesl na akci Českého olympijského výboru, na které získal potřetí Cenu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku. Pravděpodobnější ale je, že bude pokračovat v nejtěžší hmotnostní třídě.