Judista Petřikov před MS: Bylo by dobré končit titulem, na vrcholu

Judista Pavel Petřikov se chystá v pátek už na svůj devátý start na mistrovství světa, čímž vytvoří nové české maximum. Dosud se dělil o prvenství s osmi starty se svým generačním souputníkem Jaromírem Ježkem, ten však už přesedlal na trenérskou kariéru, zatímco Petřikov jen změnil váhovou kategorii z 60 do 66 kilogramů a kariéru si protahuje. Sám však neví, na jak dlouho.

"Dávám si jen krátkodobé cíle. Nejprve to bylo mistrovství Evropy, teď to je mistrovství světa a pak uvidím, jak si to vyhodnotím. Bylo by dost dobré končit titulem mistra světa, na vrcholu," řekl Petřikov s úsměvem v rozhovoru pro média.

"Po turnaji se s tátou (trenérem Pavlem Petřikovem starším) domluvíme, jak dále naložíme s kariérou. O výsledcích už to není. Už mi je nějaký ten pátek a jsem v tom dlouho, je to stereotypní způsob života, připravit se mi dělá čím dál větší potíže, tělo je rozbité a kolikrát se ptám sám sebe, jestli to mám za potřebí. Ale pak přijdou závody, adrenalin a pak si říkám, že o tomhle to je," popsal dvaatřicetiletý judista z Hradce Králové.

Právě jeho otec patří k českým judistickým legendám se stříbrem z MS 1981. Ale na šampionátu byl "jen" šestkrát a v tom ho syn překonal. Stejně jako další významné postavy českého juda, jako jsou Vladimír Kocman a Jiří Sosna. Jen Lukáš Krpálek může pomýšlet na to, že pokoří Petřikovo maximum, protože ho ve středu čeká osmý start na MS a je o čtyři a půl roku mladší.

Petřikov konec kariéry zvažoval už před rokem, nakonec se ale rozhodl u juda zůstat. Jen si chtěl ulehčit od náročného shazování váhy a přesedlal do vyšší kategorie. V ní se mu ale zatím nedaří podle představ, ze 14 zápasů má bilanci sedmi výher a sedmi porážek.

"Zvyká se na to docela těžko. S posledními turnaji nemohu být spokojený. Ta váha je trochu jiná, cítím silový handicap a těžko se prosazuji v úchopu. Měl jsem už přes 70 kilo, ale měl jsem problémy se zápěstím, tak silová příprava zas musela jít stranou," popsal.

Přitom v Baku ho zřejmě čeká silově hodně náročný souboj s Bekturem Rysmambetovem z Kyrgyzstánu, který také měnil váhu. Na rozdíl od Petřikova ale přešel z váhy do 73 kilogramů, ve které bojoval ještě v srpnu. Před rokem byl mezi nimi rozdíl dvou vah.

"Je to zajímavé, že se potkáme já z nižší a on z vyšší váhy. Je oproti mě vysoký levák, takže to bude hodně těžké utkání. On na tom bude lépe silově, ale to nemusí nic znamenat. Já musím využívat výhodu v pohybu a rychlosti a soupeř třeba fyzicky odejde. Sám vím, jak mi ubývaly síly, když jsem shazoval do šedesátky," dodal Petřikov, který se pokusí navázat na své nejlepší umístění na MS, jímž bylo loňské páté místo.