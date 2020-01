K titulu podvodem. Baseballový Houston kradl soupeřům signály

Trenér baseballistů Hostonu A.J. Hinch a generální manažer Jeff Luhnow dostali od vedení MLB roční zákaz činnosti za podvádění během mistrovské sezony 2017. Majitel klubu je následně propustil. Klub navíc musí za "kradení" signálů soupeřících týmů zaplatit maximální možnou pokutu pět milionů dolarů (113 milionů korun) a přijde o výběry v prvním a druhém kole příštích dvou draftů.

Komisionář MLB Rob Manfred vynesl přísný trest zhruba dva měsíce poté, co sportovní web The Athletic poprvé informoval o tom, že Astros v roce 2017 podváděli. Signály soupeřů natáčela kamera ve středním poli a záběry z ní sledoval pracovník klubu v tunelu na stadionu. Klepáním do odpadkového koše pak hráčům a trenérům naznačoval, jaký typ nadhozu soupeř zvolí.

"Ani jeden z nich s tím nezačal, ale také s tím ani jeden z nich nic neudělal. Na klub a město mám vyšší nároky," odůvodnil propuštění Hinche a a Luhnowa majitel Astros Jim Crane.

Baseballisté Houstonu porazili ve Světové sérii v roce 2017 v sedmi zápasech Los Angeles Dodgers a získali první titul v klubové historii.