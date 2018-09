Kanoista Rak dojel na MS v Riu osmý, závod ovládl Němec Anton

Kanoista Tomáš Rak skončil osmý na mistrovství světa ve vodním slalomu. Titul na šampionátu v brazilském Riu de Janeiro získal Němec Franz Anton, který ještě na letošním mistrovství Evropy v Praze závodil i na deblkanoi s Janem Benzienem. Rak na něj ztratil bezmála devět sekund. Mezi kajakářkami se do historie zapsala Jessica Foxová, která společně s kategorií kanoistek získala šestý individuální titul. Něco takového nikdo jiný na MS dosud nedokázal.

Rak byl jediným českým zástupcem v dnešním finálovém programu. Jízdu bronzového medailisty z červnového ME ale poznamenal "šťouch" hned na třetí brance a také poměrně pomalý čas zaviněný mimo jiné podjetím protivodné třiadvacítky. "Snažil jsem se zkoncentrovat hlavně na sebe a tlačit to dopředu, co nejvíc to šlo. Bohužel hned na třetí brance jsem se lehce dotknul pádlem, takže jsem pak musel jet hranu. Tři čtvrtě trati se mi to i dařilo, ale pak jsem podjel poslední protivodu a tam jsem nechal dobré tři až čtyři vteřiny," komentoval svůj výkon Rak, který za sebou časem 105,97 sekundy nechal dva soupeře.

Medailisté se čistými jízdami dostali hluboko pod 100 sekund. Vítězný Anton se propletl brankami za 97,06 sekundy a získal druhý individuální světový titul. Ten první vybojoval v roce 2015 v Londýně na deblkanoi. S tou ještě získal v Praze evropské zlato v hlídkách, než tato kategorie na vrcholné úrovni zanikla.

Úřadujícího mistra Evropy Ryana Westleyho z Velké Británie za sebou nechal o 88 setin sekundy. Úspěch německé výpravy podtrhl bronzový Sideris Tasiadis, který na vítěze ztratil bezmála dvě sekundy.

Ve finále kajakářek české reprezentantky chyběly. Závod suverénně ovládla čtyřiadvacetiletá Foxová, která díky čisté jízdě zvítězila o více než dvě sekundy před Britkou Mallory Franklinovou. Dvojnásobná olympijská medailistka obhájila loňský titul a celkově získala šesté světové zlato. Dostala se do čela historických tabulek před čtveřici mužů včetně svého otce Richarda. Foxovou v Riu čeká ještě závod kanoistek, kde je velkou favoritkou na titul.

Semifinále kanoistek se koná dnes večer středoevropského letního času. O postup do finále budou v této části programu bojovat i kajakáři.