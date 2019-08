Kanoistka Ježová vyhlíží životní závody. Vybojuje olympiádu?

Dlouhodobě nejlepší česká kanoistka Jana Ježová vyhlíží životní závody, v případě úspěchu na mistrovství světa může být u olympijské premiéry své kategorie. Větší šance vidí na deblu s Lenkou Jandovou, neboť na pětistovce se kvalifikuje ze šampionátu v maďarském Szegedu osm lodí. Na individuální dvoustovce to bude jen pět kanoistek.

Mistrovství světa pro ni začne ve čtvrtek. "Budou to nejdůležitější závody kariéry, protože je to poprvé na olympiádě. To je úplně bez pochyby. Moc se těším, už jsem nějakou dobu nezávodila, tak jsem ráda, že už konečně budu," řekla českým novinářům osmadvacetiletá závodnice.

Po zařazení kanoistek do olympijského programu se výrazně zvýšil počet adeptek na přední umístění. "Konkurence neuvěřitelně narostla, každý rok to bylo těžší. Každý rok přišel někdo mladý, opravdu ta konkurence rostla rok co rok," popisovala Ježová, která před dvěma lety skončila osmá na MS v Račicích.

Na červnových Evropských hrách v Minsku se jí i kvůli nepříznivým podmínkám příliš nedařilo, ale před bojem o olympijská místa se cítila dobře. "Poslední tréninky jsme si daly nějaké měřené úseky, vyloženě závodní, tak jsme si ověřily, že připravené jsme. Chceme to tady předvést," prohlásila.

Prospěly jí společné tréninky na Floridě s kanadským týmem a Francouzkami. "To je to nejdůležitější, co jsem pro to mohla udělat. Strávila jsem s nimi měsíc a půl na podzim a potom další měsíc na jaře. Opravdu jsem do toho dala všechno, ty dávky byly hodně veliké. Bylo to hodně náročné, ale určitě bych to udělala stejně, kdybych se měla teď rozhodnout znova," vyprávěla.

Pomohla jí velká tréninková skupina. "Když jsem věděla, že dalších devět holek ty tréninkové dávky zvládne, protože to bylo něco neuvěřitelného pro mě, tak jsem věděla, že to zvládnu taky. A když jedete každý úsek s někým na špičky, to dělalo ten rozdíl," popisovala.

Při tréninku se potkala i s delfíny. "To bylo něco neuvěřitelného. Jednou se mi stalo, že mi přeskočil špičku lodi, to jsem z toho vyjekla. Ostatní jsou zvyklí, jezdí na Floridu roky. Oni to brali apaticky, já byla nadšená," líčila Ježová.

Mezi její tréninkové parťačky patřila i jedenáctinásobná mistryně světa Laurence Vincentová-Lapointeová, kterou o mistrovství světa připravil pozitivní dopingový test. Byla do vyřešení případu dočasně suspendována kvůli nálezu ligandrolu, který napomáhá růstu svalů.

Ježová nevěří, že by kanadská hvězda dopovala úmyslně. "Kdybych ji měla k někomu přirovnat, je takový Federer rychlostní kanoistiky, je to vzor pro mnohé holky, naprosto férový člověk. Když jde na start, má naprosto férové jednání, i v jiných sférách života má extrémně vyvinutý cit pro fair play. Je poslední, od koho bych to v ženské rychlostní kanoistice čekala," komentovala to Ježová.