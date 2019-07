Klid před bouří. Cyklisté se přesunou k horám. Soupeř? Horko

Před třemi náročnými dny v Alpách čeká cyklisty na Tour de France ještě středeční takzvaná tranzitní etapa. Na 200 kilometrech od římského akvaduktu Pont du Gard do Gapu jsou pouze dvě relativně lehčí stoupání a šanci na vítězství by měli mít uprchlíci z řad jezdců, kteří nebudou ohrožovat cyklisty bojující o celkové pořadí.

Stejně jako v úterý nejspíš bude peloton opět trápit vedro. Meteorologové nevylučují, že by mohl padnout absolutní teplotní rekord ve Francii a překonat 45,9 stupně Celsia, jež byly naměřeny koncem června právě nedaleko Pont du Gard.

Žlutý trikot lídra by měl dnes udržet Francouz Julian Alaphilippe, jenž vede od osmé etapy. Jediný český účastník Roman Kreuziger na něj po problémech v závěru úterní etapy ztrácí na 14. příčce dvanáct minut.

