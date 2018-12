Knedlíková: Nikdy se nevzdáváme, vyplatí se hrát do konce

České házenkářky sice na mistrovství Evropy ve Francii prohrály první zápas s Rumunskem, ale dokázaly v něm stáhnout hrozivé devítibrankové manko na konečný rozdíl tří gólů (28:31). Křídelní hráčka Jana Knedlíková novinářům řekla, že se Češky nikdy nevzdávají a zkusí získat body v dalších zápasech. V nich je čekají úřadující mistryně Evropy a vicemistryně světa Norky a také Německo, které dnes severský tým porazilo.

Češky měly špatný vstup do zápasu a rychle vysoko prohrávaly. Poslední čtvrthodinu zápasu ale zabraly a skóre upravily. "My se nikdy nevzdáváme. V minulosti už jsme se z toho poučily. Vyplatí se hrát do konce. Nevzdáváme se ani teď, zkusíme získat body v dalších zápasech," řekla Knedlíková.

Podle ní byl problém, že tým dostal mnoho gólů. "Nezastavovaly jsme jejich hru. Zkoušely jsme bránit Neaguovou, ale to bylo těžké pro ostatní spoluhráčky, protože soupeřky měly otevřený prostor a více místa a z toho se prosazovaly," uvedla Knedlíková.

Podle ní byla velkou chybou českého týmu i červená karta Kamily Kordovské v prvním poločase. Kordovská byla dvakrát vyloučena za fauly. Při jejím druhém vyloučení dostala chvíli před ní dvouminutový trest ještě Veronika Mikulášková. Když se Mikulášková měla vrátit na hřiště, objevila se na něm Kordovská, která si měla ještě odpykat část svého trestu. Za to od rozhodčích dostala potřetí dvě minuty, což znamenalo červenou kartu. Kordovská je přitom důležitým obranným pilířem, takže potom chyběla.

Tým trenéra Jana Bašného v pondělí čeká Norsko a ve středu Německo. Na mistrovství je 16 týmů ve čtyřech skupinách. Z každé postoupí do hlavní fáze tři týmy.