Königa nadále trápí zdraví. Věříme, že se vrátí, zní z jeho stáje

Český profesionální cyklista Leopold König stále bojuje se zdravotními potížemi, kvůli nimž zasáhl jen minimálně do letošní závodní sezony. Vedení jeho stáje Bora-hansgrohe však věří, že třicetiletý rodák z Moravské Třebové, s nímž má platný kontrakt do konce roku 2019, se do pelotonu brzy vrátí.

"Leopold má zdravotní potíže a v současnosti nemůže závodit. Požádal nás ale, abychom o jeho stavu neposkytovali nikomu konkrétní informace a přesné okolnosti, proč nemůže závodit," uvedl týmový šéf Ralph Denk pro německou agenturu DPA.

König absolvoval koncem ledna pouze závody ve Španělsku a následně jel v první polovině března tradiční týdenní podnik Tirreno-Adriatico v Itálii. Z toho ale po pěti z celkových sedmi etap odstoupil. Od té doby o něm nebylo prakticky vůbec slyšet. "My věříme, že bude brzy zpátky," prohlásil Denk.

Sedmého muže celkového pořadí slavné Tour de France 2014 brzdí zdravotní potíže delší dobu. Loni po návratu z hvězdného týmu Sky do Bory měl zdravotní problémy od samého začátku roku. Týkaly se především kolen a úponů. Kvůli nim neabsolvoval ani jeden velký závod, původně měl být přitom lídrem týmu Bora na Giru d'Italia.

Na konci loňského listopadu se však už König cítil zcela v pořádku a chystal se na restart slibně se rozvíjející kariéry. Místo toho se občas objevují spekulace o tom, že se chýlí jeho konec v profesionální cyklistice.