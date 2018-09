Korvasová bere pád v časovce s nadhledem. I to je zkušenost, říká

Vytoužená premiéra na velké akci v podobě časovky na silničním mistrovství světa v Innsbrucku nedopadla pro cyklistku Terezu Korvasovou podle představ. Dvaadvacetiletá domácí šampionka ze souboje s chronometrem, která se věnovala dlouho atletice a na kolo přestoupila relativně nedávno, dojela i kvůli pádu v úvodu závodu osmatřicátá.

"Byl to určitě těžký závod, poměrně těžký technicky a také poměrně dlouhý. Pro mě první mistrovství světa, takže svou roli hrála asi i nervozita. Co se mi nepovedlo, to byla technika jízdy, hlavně pak technika jízdy v zatáčkách, když jsem tam spadla. To bych ráda do příště vylepšila," řekla ČTK Korvasová.

Posbírat se po pádu a pokračovat nebývá snadné, závodnici pražské Dukly ale motivace nechyběla. "S chutí pokračovat jsem problém rozhodně neměla. Je to přece mistrovství světa, na které jsem se moc těšila. Tak se seberete a jedete dál," podotkla.

"Ten pád mě ale samozřejmě moc mrzí. Odráží to i fakt, že si na té časovkářské koze nejsem ještě úplně jistá. To jsou věci, které musím vypilovat. Ale je to i o zkušenostech a já to tak beru. Jsem vděčná trenérovi (Tomáš Konečný), že mi tuhle šanci dal. A věřím, že do budoucna můžu tu časovku ještě hodně vylepšit," řekla.

Trať jí přitom docela vyhovovala. "Pro mě to úplně špatný profil nebyl, protože tam byla rovina, také nějaký výjezd, to pro mě bylo dobré. Poměrně obtížné pro mě ale byly ty technické pasáže jako zatáčky a rozjezd po nich a podobně," přiblížila Korvasová.

Následky pádu v podobě několika odřenin nešlo přehlédnout. Jinak ale potlučená podle svých slov nebyla. "To se zalepí a bude to dobrý. Do soboty na silniční závod to bude určitě v pohodě," ujistila Korvasová, jež se koncem července stala v portugalské Braze v časovce akademickou mistryní světa.

Ani karambol a umístění ve výsledkové listině mladé reprezentantce nesebraly optimismus a nadšení, že může v Rakousku hájit české barvy. "Je skvělé tu být. Člověk se tady může setkat s bývalými legendami i současnými českými závodníky, protože bydlíme pospolu jako tým na hotelu, je to zážitek. Pro mě první tak velká akce a je to úplně něco jiného než mládežnické nebo jiné akce," porovnávala Korvasová.

Její nadšení umocňuje i krásné prostředí Innsbrucku s nedalekými vrcholky Alp. "Pokochat se člověk může z hotelu nebo ještě tak maximálně na tréninku, při závodě na to čas není, ale musím říct, že je to tady nádherné. Strašně jsem se do Innsbrucku těšila. Umím německy, k Rakousku mám i určitý vztah a je to tu hrozně hezké," uvedla Korvasová. "Udělali tady z toho obrovskou akci. Jde vlastně o největší akci na území Rakouska od zimní olympiády v Innsbrucku 1964," dodala.

Celou mozaiku navíc doplnilo slunečné počasí, na závod přitom nebylo žádné vedro. "Dneska to tedy vyšlo parádně. Měli jsme z toho trošku obavy, protože Innsbruck přece jen trochu stahuje horší počasí a také se mohlo stát, že tady budeme takhle koncem září chodit v čepici a rukavicích a modlit se, aby nesněžilo. Takhle to je ideální," řekla Korvasová.