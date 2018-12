Kraulařka Seemanová je ve finále na 200 m.

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na mistrovství světa v krátkém bazénu do finále závodu na 200 metrů volným způsobem. V úvodních rozplavbách šampionátu v čínském Chang-čou se dařilo také znakařce Simoně Kubové, která se na stovce dostala ze čtvrtého místa do semifinále. Semifinále na 50 metrů poplave také prsařka Petra Chocová, která byla v rozplavbách třináctá.

Hrdinka mládežnické olympiády Seemanová se prosadila i mezi dospělými, když z osmého místa pronikla do dnešního finále. Časem 1:54,82 zaostala o osm desetin za vlastním českým rekordem z listopadového závodu v Plzni.

"Věděla jsem, že jako sprinterka musím začít rychleji, protože pak bych to už nedohnala. V závěru to bylo těsné a dala jsem do toho úplně všechno. Pak jsem se bála podívat na tabuli, ale bylo tam druhé místo a postup. Jsem ráda, že se mi podařilo od Buenos Aires udržet ve formě, což se ukázalo i v Plzni, a ve finále budu chtít plavat ještě rychleji," uvedla v tiskové zprávě osmnáctiletá Seemanová, jež v říjnu v Argentině získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou.

Kubová, za svobodna Baumrtová, zaplavala stovku za 57,13, což ji zařadilo na čtvrté místo v rozplavbách. Na finálovou účast bude útočit v dnešním programu se začátkem ve 12:00 SEČ. V něm se představí i Chocová. Jedenáctým místem na doplňkové čtyřstovce vstoupil do šampionátu Jan Micka. Výkonem 3:42,31 zaostal za osmým místem o bezmála dvě sekundy, k postupu by si potřeboval výrazně zlepšit osobní a český rekord 3:41,67.

"Nejsem úplně šťastný, protože na tomto čase stojím už tři roky. Na druhou stranu u nás je půl třetí ráno a z tohoto pohledu to není špatný čas. Každý časový posun je pro člověka záhul, ale je to pro všechny stejné. Čtyřstovka pro mě byla spíš na rozjezd, abych se seznámil s bazénem a podmínkami. Hlavní závod mě čeká v sobotu na 1500 metrů," řekl Micka.

Na dva roky staré sedmé místo ze šampionátu ve Windsoru v polohovém závodě na 400 metrů nenaváže Barbora Závadová. V rozplavbách výkonem 4:37,33 zaostala o přibližně tři a půl sekundy za časem, kterým se na toto MS kvalifikovala, a skončila čtrnáctá. V téže disciplíně obsadila Tereza Horáková 26. místo.

"Byla jsem zvědavá, jak to bude vypadat, protože jsem moc nezávodila. Byl to takový test mojí výkonnosti a nového tréninkového programu, na který jsem najela. Projevilo se, že jsem kvůli problémům s ramenem v září měsíc netrénovala a trénovat na polohovku jen dva měsíce je málo. Cítím, že mi chybí síly a vytrvalost, ale více hodnotit budu až po krátké polohovce," uvedla Závadová, která se připravuje v Austrálii. Jednadvacátý skončil na stovce znakař Tomáš Franta, což na postup do semifinále nestačilo.