Kreuziger pomýšlí na desítku a výš. Vše graduje včas, těší ho

Osmidenní zápolení v rakouském Innsbrucku skončí jednoznačným lákadlem pro české fanoušky. Mistrovství světa v silniční cyklistice má před sebou už pouze jediný závod mužské elity. Slovák Peter Sagan obhajuje tři triumfy z předchozích let. Češi tentokrát sází na Romana Kreuzigera, který si věří do desátého místa a pošilhává i po medaili.

Loni se v Norsku vše podřizovalo Zdeňku Štybarovi, nyní vše Češi budou pracovat především pro Romana Kreuzigera. Závěrečné těžké dlouhé stoupání no okruhu v rakouském Innsbrucku nahrává totiž jednoznačně vrchařům. Mezi nejlepší se řadí i 32letý český cyklista. "I když výsledky třeba nebyly takové, jak jsem očekával, forma rostla a vnitřně jsem v pohodě, což mi dodává zdravé sebevědomí," prozradil Kreuziger.

Právě díky závěru pro vrchaře a kopce, který budou muset závodnici vyjíždět kolem čtvrt godiny, je Kreuziger řazen mezi nejužší výběr aspirantů, který by měl bojovat o nejlepší příčky a ne-li o medaile. "Většinou se bojím to říct nahlas, ale teď si myslím, že vše graduje ve správný okamžik. Přijel jsem do Innsbrucku v pohodě, těším se na závod," prohlásil český cyklista po příjezdu do Rakouska.

Aby setřásl ze sebe tlak a pozornost, tak raději stojí nohama pevně na zemi. Základním cílem je tak především umístění do desátého místa, což je podle Kreuzigera reálnější. "Bylo by hezké mít medaili, ale absolutně neříkám, že si pro ní jedu. Konkurence je obrovská. Na obtížných jarních klasikách jsem vždy dojel mezi desítkou nejlepších," připomněl na tiskové konferenci Kreuziger úspěšný start do letošní sezony.

Podle něj hodně napoví zejména úvod závodu, na jaké pozici nakonec největší česká naděje dojede. "Strašně bude záležet na první hodině závodu, jak se dál bude vyvíjet. Pokud budou odskakovat větší skupiny, tak bude lepší mít i s naším týmem Zdeňka Štybara vepředu a to klidně i s Josefem Černým a ten zbytek kolem mě může jet trochu opodál," vysvětloval Kreuziger.

Okruh v Innsbrucku by měl zkušenému závodníkovi sedět. "Silnice budou široké, ne moc nebezpečné a nejsou na nich zatáčky, ze kterých musí člověk sprintovat. Všechno bude poměrně plynulé. Trať po nás nebude vyžadovat, abychom byli vidět tolik v popředí jako loni, ale důležitější bude, abychom se prosadili v závěru," zdůraznil Kreuziger.

Mistrovský titul z předchozích tří let obhajuje slovenský fenomén Peter Sagan. Ačkoliv v závěru čeká na cyklisty dvě náročná stoupání, která by neměla moc hrát pro spurtem, tak i se Slovákem se musí podle Kreuzigera počítat. "Hrozí, že závod bude natolik těžký, že se cyklisté budou bát roztrhat pole a bude kontrolovaný. Pokud v táhlém kopci nesetřásneme Sagana, tak ten je poté schopný přejet ten kratší i s vrchaři," řekl 32letý český cyklista. "Jestliže se vzpamatuje kompletně z pádu na Tour, který ho ještě trošku limituje, tak na rovinu říkám, že může bojovat o čtvrtý titul mistra světa v řadě," upozorňuje.