Krpálek kvůli koronaviru míří na kemp do Brazílie

Judista Lukáš Krpálek kvůli koronaviru zamíří na kemp do Brazílie místo plánovaného Japonska, kam po uzavření univerzit odletět nemůže. Před olympijskými hrami v Tokiu, kde bude chtít po přestupu do nejtěžší kategorie navázat na zlato z Ria de Janeiro, bude pro Krpálka prvním vrcholem sezony evropský šampionát v Praze. Úřadující mistr světa doufá, že na něm nebudou chybět diváci.

Zrušení soustředění v Japonsku ho mrzí. "Je to komplikace, v Japonsku se dá udělat nejlepší příprava na světě. Zítra (v úterý) jsme měli odlétat, před týdnem nám to zrušili, že uzavírají všechny univerzity. Snad by tam ani turisté neměli jezdit. Chápu to, mají tam olympiádu, chtějí udělat všechno pro to, aby ji to neohrozilo," řekl Krpálek novinářům.

Náhradní variantou se stala Brazílie, kam by měl odletět za deset dní. "Po Evropě jsem teď cestovat úplně nechtěl. Řídili jsme se i tím, že to je snad jediné území, které ještě není napadené. Druhá věc je, že Brazilci jsou výborní na zemi i v postoji. U mě ve váze jsou dva Brazilci v první desítce, tam je vidět kvalita těch judistů," uvedl svěřenec Petra Laciny.

Nejdříve si dopisoval s brazilským judistou Davidem Mourou a zjišťoval možnosti společného tréninku. Pak se ale dozvěděl, že se od 22. března koná kemp v Sao Paulu, tak zamíří tam. "Bude tam víceméně celá Amerika, nějaké státy z Evropy," řekl nejlepší český sportovec loňského roku.

Před evropským šampionátem absolvuje turnaj Grand Prix v turecké Antalyi, který se uskuteční 3. až 5. dubna. A pak se těší na domácí evropský šampionát. "Kdyby bylo mistrovství Evropy jinde, tak bych ho možná vynechal. Ale přeci jenom se tady mistrovství Evropy v judu nekonalo 29 let a bojím se, že tu zase dlouho nebude. Já jsem si hrozně přál startovat na mistrovství Evropy doma. Je pro mě obrovská výzva vybojovat medaili a pokud možno vyhrát," řekl.

Doufá, že tuto akci nepostihne stejné opatření jako Světový pohár biatlonistů v Novém Městě, který se kvůli koronaviru konal bez diváků. "Pro ty sportovce to musí být hrozně těžké, když se těší na takhle velkou akci, kdy se ukážou doma, a pak je to bez diváků. Rozhodně bych to nechtěl zažít a rozhodně by mě to mrzelo," uvedl devětadvacetiletý judista.

Už ví, že Praha neuvidí jeho duel s desetinásobným mistrem světa a dvojnásobným olympijským vítězem Teddym Rinerem. Francouzská legenda, která v únoru v Paříži utrpěla první porážku po deseti letech, se na ME nechystá. "Říkal, že mi nepoleze do mého teritoria," pousmál se Krpálek.

Obává se, že po prohře s Japoncem Kokoro Kageurou bude Riner ještě hladovější po úspěchu v Tokiu. "On se o to víc připraví. Nebude ho zajímat nic jiného než olympiáda, udělá pro to všechno. Tím, že prohrál, se mu akorát ulevilo," řekl.

O víkendu Krpálek vyměnil judistické kimono za hokejovou výstroj a zúčastnil se v Jihlavě exhibičního zápasu k 60. narozeninám někdejšího reprezentačního útočníka Oldřicha Válka. "Byl to pro mě splněný dětský sen. Chodil jsem fandit Dukle, strávil jsem na stadionu spoustu času. Dokonce si vybavuju, jak při výluce NHL v Jihlavě hrálo Kladno včetně Jardy Jágra a my jsme ho porazili. Být teď ten, kdo stojí na ledě před zaplněnou halou, která dokonce párkrát začala volat moje jméno, to bylo něco nádherného," pochvaloval si.