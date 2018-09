Krpálek skončil bez medaile, prohrál souboj o bronz

Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku medaili nezískal. V duelu o třetí místo v nejtěžší váhové kategorii prohrál v prodloužení s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska a obsadil konečnou pátou příčku. Rozhodující okamžik utkání však podle české výpravy byl chybou rozhodčích a duel měl pokračovat.

Stejné umístění vybojoval Krpálek i v roce 2015 při své poslední účasti na MS v Astaně ještě v nižší váhové kategorii do 100 kilogramů. Ze tří předcházejících šampionátů má ve sbírce zlato z roku 2014 a bronzy z let 2011 a 2013.

Sedmadvacetiletý Krpálek zvládl vstup do turnaje, když ve 2. kole otočil zápas s velkým rivalem Henkem Grolem z Nizozemska. Ten patřil ke Krpálkovým nejméně oblíbeným soupeřům už ve váze do 100 kg, kde ho porazil jen jednou z šesti případů. Po přestupu do nejvyšší váhy ale český judista zvítězil na letošním mistrovství Evropy a i nyní v Baku.

Grola rychle donutil ke dvěma trestům, ale pak sám upadl na wazari a musel dohánět. V poslední minutě vytvořil na soupeře obrovský tlak a 26 vteřin před koncem ho hodil na ippon. Krpálek nad ním vyhrál teprve třetí z osmi soubojů.

"Byl to těžký zápas hlavně psychicky. Je to výborný soupeř, se kterým jsem měl špatnou bilanci, ale povedlo se mi ho porazit a jsem za to moc rád," řekl Krpálek českým novinářům.

V osmifinále s přehledem zdolal olympijského šampiona z roku 2008 Mongola Tuvšinbajara Naidana, kterého hodil dokonce dvakrát na ippon. Poprvé to ale sudí u videa změnili na wazari.

Ve čtvrtfinále sice s domácím Ázerbájdžáncem Ušangim Kokaurim prohrával na wazari, ale pak měl zápas pod kontrolou. Srovnal a byl jasně lepší, jenže při snaze duel rozhodnout udělal chybu, kterou soupeř využil a postoupil na jeho úkor.

"Udělal jsem tam zbytečnou chybu. Cítil jsem, že už to půjde, a zbytečně jsem se do toho hrnul a udělal jsem tuhle blbost. Samozřejmě do toho půjdu a udělám pro medaili maximum, ale tohle mě mrzí, mohl jsem tomu být blíž. Tohle je prostě špatně," litoval Krpálek.

V opravách zmobilizoval síly a proti mladému Temuru Rachimovovi z Tádžikistánu předvedl zkušený výkon. V postoji odrážel soupeřovu snahu a počkal si na vhodný moment k útoku na zemi, kde se dostal do držení a Rachimov poklepáním duel vzdal.

V boji o bronz proti osmému muži světového žebříčku Ulzíbajarovi vedl Krpálek utkání takticky, ale byl aktivnější. V prodloužení nastala kontroverzní situace, když se soupeř dostal na kolena a Krpálek se snažil přejít do protiútoku, ale přitom upadl. Sudí to ale posoudili jako wazari pro Mongola a ani Krpálkovy protesty už na výhře jeho soupeře nic nezměnily.