Krpálkovi odpadl nejtěžší soupeř, přesto má smíšené pocity

Olympijský vítěz Lukáš Krpálek má před odletem na mistrovství světa judistů rozporuplné pocity. Poslední přípravný kemp v Maďarsku se mu příliš nevydařil, ale věří, že na závěrečném soustředění v japonském Beppu získá potřebnou pohodu. Světový šampionát začne v Tokiu 25. srpna. Nejtěžší váhová kategorie, v níž šampion z Ria nyní startuje, je na programu v sobotu 31. srpna.

Po nevydařených Evropských hrách získal Krpálek bronz na turnaji Grand Prix v Montrealu, kde potrápil i francouzskou legendu Teddyho Rinera. Pak už zahájil závěrečnou přípravu na MS. "Na všech kempech se zdálo, že by to mělo být dobré. Jen ten poslední mě trošičku rozhodil. Tam jsem se nezapral úplně dobře," popisoval na dnešní tiskové konferenci. "Odjíždím trochu se smíšenými pocity. Doufejme, že Japonsko přispěje k tomu, abych se maximálně rozepral, abych byl na závodech schopný porážet ty nejlepší," doplnil.

Navzdory tomu jsou jeho pocity výrazně lepší než před Evropskými hrami. V kolébce juda by chtěl minimálně zopakovat loňské páté místo, nejlépe se poprat o medaili.

Mrzí ho, že dvojnásobný olympijský vítěz a desetinásobný mistr světa Riner světový šampionát vynechá. "Mám mu co vracet. Určitě se těším na další zápas s ním, protože vím, že rozhodně porazit jde. V Montrealu chyběl kousek a mohlo to dopadnout. Bohužel to nedopadlo, o to víc jsem se těšil na mistrovství světa, že by tam k tomu mohlo dojít," řekl nejlepší český judista.

Navzdory Rinerově absenci se mu v Tokiu může postavit do cesty hodně nepříjemných soupeřů. "Pro mě je největší noční můrou Ázerbájdžánec (Ušangi) Kokauri, proti kterému jsem hodně špatnej. Teď jsme se prali na kempu v Maďarsku a co tam se mnou předváděl, to bylo špatný. Doufám, že v tréninku se neperu úplně tak jako v zápase. Jestli si někoho nepřeju do prvních kol, tak to je on," řekl Krpálek. Kokauri ho loni porazil ve čtvrtfinále MS a pak získal stříbro. Český reprezentant mu to vrátil v dubnu na Grand Prix v Turecku.

Nepříjemný by pro osmadvacetiletého Čecha byl také dlouholetý nizozemský rival Henk Grol nebo obhájce světového titulu a vítěz Evropských her Guram Tušišvili z Gruzie. "Těch lidí je tam hodně. Člověk nesmí koukat na to, jak se s nimi pral před tím, musí jít do toho zápasu znovu a chtít vyhrát, chtít je porazit," dodal Krpálek.