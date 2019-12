Kubová je na mistrovství Evropy v semifinále, Franta nepostoupil

Znakařka Simona Kubová postoupila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu ze třetího místa do podvečerního semifinále závodu na 100 metrů. Na této trati v Glasgow obhajuje páté místo z předloňského šampionátu v Kodani. Prvním nepostupujícím do finále byl její tréninkový kolega z chomutovského bazénu Tomáš Franta, přestože na 200 metrů znak vylepšil vlastní český rekord na 1:52,13.

Osmadvacetiletá Kubová dohmátla v závěrečné rozplavbě v čase 57,29 jako druhá. "Nebylo to ještě optimální. Doufám, že se to odpoledne podaří a že postoupím do finále. Byla bych hrozně ráda, kdybych plavala pod 57," řekla deníku Sport.

V poslední rozplavbě Kubovou porazila jen Nizozemka Kira Toussaintová. Ta už v prvním kole závodu atakovala evropský rekord maďarské hvězdy Katinky Hosszúové, která v Glasgow znakařské disciplíny vynechává. Zaostala za ním o 23 setin, přesto výkonem 55,26 vytvořila nový rekord šampionátu. "Já jsem myslela, že plavala 56,2. 55,2 už je hodně dobrý, ve finále nám dá docela čouda. Plave jí to skvěle," řekla na její adresu česká reprezentantka. V celkovém pořadí se před Kubovou dostala ještě Ruska Maria Kameněvová (56,95).

Jednadvacetiletý Franta na dvoustovce o čtyři setiny vylepšil vlastní rekordní čas z říjnových závodů v Plzni, ale k postupu do finále mu jedenáct setin chybělo. "To je poslední obrátka, respektive poslední výjezd, tam jsem to už nepodržel, měl jsem tuhé nohy. Neudělal jsem tam standardních čtyři, pět kopů, ale udělal jsem jenom tři a ten poslední byl takový ušmudlaný," popisoval, kde je ztratil.

Premiéru na velké seniorské akci zažil juniorský mistr světa na 50 metrů znak Jan Čejka, který na dvoustovce časem 1:56,49 obsadil 26. příčku. Dvanáctá skončila v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů Kristýna Horská. Výkonem 4:38,59 zaostala za postupem do finále o 47 setin.

Jan Micka na doplňkové čtyřstovce volným způsobem obsadil 14. příčku. K postupu do finále by musel atakovat čas 3:41,69, se kterým do Glasgow přijel, ale výkonem 3:43,34 byl téměř o dvě sekundy pomalejší. "Bohužel po dvoustovce mi začalo hodně docházet, začaly mě bolet nohy. Nepodařilo se to, v co jsem doufal, že zaplavu. Ale je to doplňková disciplína, hlavní patnáctku mám zítra," řekl serveru Sport.cz.