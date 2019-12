Kubová na mistrovství válí, o medaile poplave i na dovustovce

Znakařka Simona Kubová poplave na mistrovství Evropy v krátkém bazénu druhé finále. Pátá žena čtvrteční stovky postoupila v Glasgow z pátého místa do finále závodu na 200 metrů, které se uskuteční dnes v 18:23 SEČ.

Kubová dohmátla ve druhé rozplavbě na druhém místě v čase 2:05,73 a celkově ji předstihly čtyři plavkyně. Osmadvacetiletá Češka tak na 200 metrů znak zlepší výsledek z předloňského šampionátu v Kodani, kde byla devátá a finále jí uniklo. "Samozřejmě jsem ráda, že je to finále, ale představa té odpolední bolesti... Ne, jsem ráda! Na předchozích šampionátech jsem na dvoustovce byla devátá, tak jsem ráda, že to vyšlo," řekla chomutovská plavkyně, která by ve finále ráda stlačila čas pod 2:05.

Už postup do finále považuje za úspěch. "Medaile je hodně vysoko, ale pokusím se vybojovat co nejlepší místo. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenala.

Nejrychlejší byla v rozplavbách znakařské dvoustovky Italka Margherita Panzierová, která se jako jediná dostala pod 2:03. Vítězka stovky Nizozemka Kira Toussaintová postoupila ze třetího místa.

Další česká reprezentantka v této disciplíně Tereza Grusová obsadila 20. příčku. Neuspěli ani Jan Šefl v rozplavbách na 50 metrů volný způsob a Jakub Štemberk s Pavlem Janečkem v polohovém závodě na 200 metrů.