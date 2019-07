Kubová postoupila do semifinále, Franta vylepšil český rekord

Plavkyně Simona Kubová postoupila na mistrovství světa do semifinále závodu na 100 metrů znak a má šanci na zopakování finálové účasti z předloňského šampionátu v Budapešti. Její znakařský kolega z chomutovského oddílu Tomáš Franta v korejském Kwangdžu zaplaval v téže disciplíně český rekord 54,16 a na 20. místě ho od postupu do semifinále dělilo třináct setin.

Sedmadvacetiletá Kubová se v rozplavbě na tři desetiny přiblížila vlastnímu českému rekordu z MS 2017, kde skončila sedmá, a znovu potvrdila olympijský limit. "Jsem strašně ráda. Byla jsem hodně nervózní, i když první start jsem si odbyla včera ve štafetě, ale přece jenom tohle je moje první individuální disciplína. Nepovedla se mi moc obrátka, ale jinak myslím, že jsem zaplavala dobrý závod," uvedla Kubová v tiskové zprávě svazu.

O postup do finále bude bojovat v pondělí ve 13.54 SELČ. "Jsem tady, abych posouvala své hranice, ale nedokážu říct, na co to odpoledne může stačit. Chtěla bych ale jet svůj závod, který tenhle rok umíme jezdit, a snad se mi podaří osobák ještě stlačit," dodala Kubová.

Nejrychlejší znakařskou stovku v životě předvedl jednadvacetiletý Franta, který při premiéře na MS v dlouhém bazénu o šestnáct setin vylepšil vlastní české maximum z dubnového mítinku v Eindhovenu.

Skončil čtyři místa za postupovou šestnáctkou a navzdory rekordu nebyl spokojený. "Je to fajn, ale jel jsem sem s úplně jiným cílem, takže je to pro mě zklamání. Chtěl jsem se trošku víc přiblížit, nebo splnit limit na olympijské hry, to se mi nepodařilo, ale ještě mám čas. Mrzí mě to, chtěl jsem plavat líp," řekl. Olympijský A limit na 100 metrů znak mužů je 53,85.

Rozplavby na znakařské stovce poznamenaly problémy s lištami, o které si plavci opírají před startem chodidla, aby se mohli odrazit. V některých drahách se toto zařízení při zátěži uvolňovalo. "Lišty možná byly vyčvachtané. Vždycky, když si o ně plavec opřel nohu, tak ta lišta sjela. Já jsem měl lištu naštěstí v pohodě, blbly spíš na prostředních drahách," popisoval Franta, který musel kvůli technickým problémům na svůj start pět minut čekat.

Jiní plavci ale kvůli tomu dostali náhradní pokus na rozplavbu. Třeba Dylan Carter z Trinidadu a Tobaga, který se při sólové druhé rozplavbě kvalifikoval do semifinále. "To by se nemělo stávat na žádném mítinku, tím míň na mistrovství světa. Když jsem zjistil, že dostanu druhou šanci, tak už jsem měl svlečené plavky. Takže jsem si musel vzít jiné a připravit se. Není fér, že jsem musel plavat dvakrát, abych se dostal do semifinále," stěžoval si.

Ital Simone Sabbioni musel startovat dokonce třikrát, protože mu zařízení dvakrát selhalo. I on se nakonec do semifinále dostal.