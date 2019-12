Kubová si doplavala pro páté místo, ostatní Češi neuspěli

Znakařka Simona Kubová na mistrovství Evropy v krátkém bazénu zopakovala páté místo z předloňského plaveckého šampionátu v Kodani.

Od medaile ji dělilo 35 setin sekundy. Při absenci obhájkyně titulu Katinky Hosszúové zvítězila Nizozemka Kira Toussaintová. V semifinále ve čtvrtečním finálovém bloku neuspěl nikdo z českých reprezentantů - vypadli Barbora Seemanová, Tomáš Franta, Lucie Svěcená i Kristýna Horská.

Kubová se na rozdíl od středečního semifinále nedostala pod 57 sekund. Čas 57,08 byl o 38 setin pomalejší než její semifinálový výkon. Potřebovala ho přitom zopakovat, aby odsunula z bronzové pozice Britku Georgiu Daviesovou.

Toussaintová nenavázala na rekordy šampionátu z rozplavby a semifinále, ale jako jediná se dostala pod 56 sekund a výkonem 55,71 vyhrála o 39 setin před Ruskou Marií Kameněvovou.

Seemanová ve své první disciplíně na šampionátu uzavírala první desítku. V podvečerním semifinále na 100 metrů volný způsob se oproti dopolední rozplavbě zlepšila o půl sekundy, ale čas 53,19 stačil jen na pozici druhé náhradnice pro finále.

K postupu bylo potřeba zaplavat pod 53 sekund, Seemanovou od finálové osmičky dělilo 23 setin. "Věděla jsem, že postup bude pod 53, musela bych jet aspoň 52,7, abych byla spokojená. Takže když jsem dohmátla, tak jsem v podstatě na sto procent věděla, že tam nejsem. To by se muselo stát nevím co," řekla po závodě. Devatenáctiletá kraulařka, která v této sezoně zapracovala na vytrvalosti, má v Glasgow ještě před sebou starty na 200 a 400 metrů.

Znakař Franta v semifinále stovky nezopakoval český rekord 50,74 z dopoledních rozplaveb, ze kterých postoupil čtvrtým časem. K finálové účasti by ho musel znovu vylepšit, ale byl o jedenáct setin pomalejší a obsadil 13. místo.

O jednu příčku hůře skončila Svěcená na 50 metrů motýlek. Dvaadvacetiletá Češka, která postoupila druhým nejpomalejším časem, se oproti ranní rozplavbě zlepšila o 24 setin na 26,35. Přiblížila se na 26 setin svému českému rekordu, ale od postupu do finále ji dělilo 66 setin.

Nepřekvapila ani Horská v semifinále polohového závodu na 100 metrů. Výkon 1:00,52 byl obdobný jako v rozplavbě a zopakovala čtrnáctou příčku, z níž do semifinále postupovala.

O první světový rekord na tomto šampionátu se postarala ruská smíšená štafeta na 4x50 metrů polohový závod. Kvarteto Kliment Kolesnikov, Vladimir Morozov, Arina Surkovová a Kameněvová časem 1:36,22 vylepšilo o osmnáct setin výkon amerických plavců z loňského MS v krátkém bazénu.

Druhé zlato na šampionátu v Glasgow získal Litevec Danas Rapšys, který po středečním triumfu na 400 metrů volný způsob vládl kraulařům i na dvoustovce.