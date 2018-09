Kufa čtvrté místo na MS mrzelo. "cílem je olympijská medaile"

Zklamání i radost prožíval moderní pětibojař Jan Kuf. Na mistrovství světa útočil na stupně vítězů, ale skončil čtvrtý. Výsledek v Mexiku je pro bývalého mistra Evropy povzbuzení směrem k olympiádě v Tokiu 2020.

"Potvrdil jsem si, že na to mám. Že to může medailově vyjít příště, třeba za dva roky na olympiádě v Tokiu," prohlásil sedmadvacetiletý Kuf v tiskové zprávě a dodal: "To je jasně daný hlavní cíl. Co je teď mezi olympiádami, je navíc."

Bronzovému pětibojaři z individuálního závodu na MS ve Varšavě z roku 2014 chybí do sbírky právě už jen olympijský kov. Poprvé startoval pod pěti kruhy v Riu de Janiero 2016, kde ale v parkúru dvakrát spadl z koně a skončil poslední. Jinak už má cenné kovy ze všech ostatních vrcholných akcí - MS, ME i Světového poháru.

Pětibojař pražské Dukly se prakticky celou dobu závodu v Mexiku pohyboval na medailových pozicích. Po šermu se dělil o vedení, po plavání o druhé místo. "Plavání zvládl výborně a hlavně kontrolovaně," řekl trenér Jakub Kučera.

V parkúru ale hodně chyboval (nasbíral 28 tr. bodů) a nestihl ani časový limit. "Zřejmě kvůli podmáčenému parkúru a velkým korytům v obrátkách kůň reagoval jinak než ve štafetě. Na kluzkém podkladě si nevěřil," popsal Kučera.

Přesto se Kuf držel na třetím místě. V závěrečném běhu se střelbou běžel první kolo druhý, na druhé a třetí položce ztratil a na čtvrté místo proklouzl až ve finiši. "Být čtvrtý na světě je krásné, ale teď mě to hodně mrzí. Medaile byla blízko. Vyvíjelo se to hezky, ale doufal jsem, že to dopadne líp," řekl mistr Evropy z roku 2016.

"Jsem ale spokojený s tím, jak jsem tady závodil. Vzhledem k celé sezoně jsem rozhodně nečekal, že přivezu čtvrté místo z individuálního závodu a stříbro ze štafety," připomněl Kuf druhé místo, které vybojoval s Martinem Vlachem.

"Přestože zastřílel nadprůměrně, ale protože jeho soupeři stříleli také velmi dobře, na medaili to nestačilo," konstatoval reprezentační šéftrenér Kučera a upozornil, že se závodilo ve vysoké nadmořské výšce 2250 metrů. "Byla to jednoznačně nejsložitější akce. Tak těžké podmínky nikdo ze závodníků nezažil," uvedl Kučera.

Za rok se světový šampionát uskuteční v Budapešti a závody v Maďarsku budou zároveň jednou z kvalifikací na olympijské hry v Tokiu.