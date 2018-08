Kulhavý se představí na ME, chce otestovat svou formu

Závod mistrovství Evropy v Glasgow zvolil biker Jaroslav Kulhavý jako příhodnou zastávku na cestě za dalším dílem Světového poháru, který se koná od pátku do neděle v Kanadě. Dopředu si nenastavuje nikterak vysoké ambice, byť by mu dobrý výsledek hodně pomohl. Potřebuje si především ověřit, v jaké se nachází formě měsíc před vrcholem sezony, kterým bude mistrovství světa v Lenzerheide.

"Po nepovedeném svěťáku ve Val di Sole jsem měl volno a trošku jsem ten program přehodnotil. Měl jsem nějaké zdravotní patálie, ani výkonnost nebyla ideální. Vypadl jsem ze závodů a Glasgow bude určitě dobrý závod. Srovnal bych to tak nějak se svěťákem, na cestě do Kanady to bude dobrá zastávka," uvedl Kulhavý.

Nevydařený závod SP se jel v Itálii, další o týden později se konal v Andoře a rodák z Ústí nad Orlicí se z něj odhlásil. Radši se dával do kupy. "Kdyby ten svěťák byl kdekoliv jinde, asi bych jel. Takto jsem upřednostnil odpočinek a radši jsem se věnoval práci na sobě. Teď je to zase týden od týdne lepší, dobře jsem zajel nedávné mistrovství republiky a čísla v tréninku jdou nahoru, tak snad se mi to potvrdí i v závodě," řekl Kulhavý, jenž získal domácí titul již posedmé.

Jeho psychice by prospěl dobrý výsledek. "Je pravdou, že nějaký super výsledek v cross country mi v téhle sezoně chybí. Vcelku dobře jsem zajel v Novém Městě na Moravě, ale jinak ta sezona moc povedená není," uvedl olympijský vítěz z Londýna. "A po Andoře už jsou vlastně jen čtyři velké závody do konce sezony. Před mistrovstvím světa bude dobré zjistit, jak na tom momentálně jsem," doplnil Kulhavý.

V pondělí absolvoval obhlídku trati, která se mu celkem zamlouvá. "Relativně dobrý, co se týká profilu. Podobný Londýnu, je tu hodně zatáček, měl by to být zábavný okruh, což je rozhodně lepší, než kdyby měl dlouhé kopce. Je to celý do tahu, hodně náročná trať, ale měla by mi sedět," věří Kulhavý, jenž vyhrál evropský šampionát v letech 2010 a 2011.

O podobně vysokých ambicích ale mluvit nechtěl. "Vyhodnotím si vše až podle situace. Popravdě řečeno jsem zatím vůbec neviděl startovní listinu, ale pole bude hodně silný, většina nejlepších lidí je přece jenom z Evropy. Očekávám, že se pojede po kupě a bude se rozhodovat až ve druhé polovině," mínil.

Favorita ale našel velmi rychle. "Z těch, co vím, že by tady měli být, tak si myslím, že Mathieu van der Poel bude asi největší favorit. I proto, že je to takový těžší cyklokros. Samozřejmě i kdyby nejel Schurter, budou hodně silní Švýcaři, lidí na medaili je určitě víc," řekl Kulhavý.

V posledních době trénoval v ČR, kde je výrazně jiné počasí než v Glasgow. "Teplo mně osobně nijak nevadí, ale tohle už bylo fakt docela dost. Schovával jsem se v tréninku ve stínu, ale je pravda, že když jsem sjel do nějaké nížiny, bylo znát, že je velký vedro, když to na člověka chvilku svítilo. Tady je zatím klasicky britské klima, žádná vedra," uvedl.