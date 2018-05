Kulhavý si to rozdá s Schurterem. Porazí ho na domácí půdě?

Očekávaný souboj domácí jedničky Jaroslava Kulhavého s velkým rivalem Ninem Schurterem ze Švýcarska, ale i páteční short track budou hlavními lákadly nadcházejícího podniku Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Právě nově zavedený short track odstartuje závodní víkend už v pátek večer, v sobotu proběhnou klání třiadvacítek v cross country, v neděli jsou pak na programu závody této olympijské disciplíny pro elitní kategorie.

Na Vysočině se pojede třetí závod z celkových sedmi, které Světový pohár zahrnuje. Po úvodu 10. března v jihoafrickém Stellenboschi a závodech během uplynulého víkendu v německém Albstadtu je přes úvodní Švýcarovu porážku, kdy ho předčil Novozélanďan Samuel Gaze, vše při starém. V čele je opět úřadující olympijský šampion z Ria a jednoznačný vládce poslední doby Schurter, zatímco Kulhavý je až dvaačtyřicátý.

Jenže pro novoměstský závod to není nikterak směrodatné. Na vystoupení v domácím prostředí se třiatřicetiletý Kulhavý dokázal takřka vždy skvěle nachystat. A v kalendáři ho mívá zatržený jako jeden z vrcholů sezony. "Do Nového Města se hodně těším, přijde určitě zase spousta fanoušků. Rád bych Nina zase porážel, těch druhých míst za ním bylo v poslední době při velkých závodech nějak moc," připomněl Kulhavý, který v Albstadtu kvůli technickým potížím nedojel do cíle.

Před třemi lety Schurtera v Novém Městě porazil, loni mu při Švýcarově triumfu naopak závod vůbec nevyšel a skončil až na 55. příčce se ztrátou více než sedmi a půl minuty. Nejlepším z Čechů mezi elitou byl až sedmadvacátý Jan Škarnitzl.

Po roční odmlce, kdy si vyzkoušel prostředí silniční cyklistiky, se na oblíbenou trať vrací Ondřej Cink, držitel bronzu z mistrovství světa 2015. "Je moc krásná, úplně něco jiného než Albstadt. Konečně se cítím líp psychicky, výrazně pozitivněji. V Německu to bylo špatné; do závodu jsem šel s tím, že to nepůjde. Bylo to tam jako na ledě," připomněl Cink, jenž předchozí závod kvůli potížím s bolavou nohou po pádu nedokončil.

"Noha pořád bolí, nejdřív to vypadalo na koleno a holeň, což bylo hned po tom pádu. V pondělí jsem byl na kole na tréninku, ale večer mě strašně chytnul kotník," přiblížil Cink. Proto zamířil na rentgen a neprokázal, že by měl něco zlomeného či přetrženého. "Doktor mi říkal, že to může bolet i víc než zlomenina, takže s tím musím počítat. Snad to adrenalin v neděli přebije a diváci mě vyburcují k dobrému výsledku," přál si Cink.

Jedním z českých želízek mezi ženami bude Karla Štěpánová. "Do Nového Města se těším hlavně na diváky a na atmosféru. Vlastně i na trať, která je zábavná, člověk si to užívá. Já věřím, že i letos Nové Město opět ukáže, že je to nejlepší závod v celém svěťáku," řekla Štěpánová.

Poté, co byl v minulosti jen ukázkovou disciplínou, stal se v Albstadtu plnohodnotnou disciplínou SP short track. Kulhavý dojel sedmadvacátý, Škarnitzl o sedm příček před ním a vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel. Závod se jede na terénní trati a má trvat přibližně 25 minut.

"Těším se, bude to zatraktivnění, jen jsem musel překopat předzávodní přípravu. Byl jsem zvyklý mít v pátek volno a teď musím místo toho jet 30 minut šrot," uvedl Kulhavý.

"Je to velký krok ve Světovém poháru, dobrý krok pro diváky, závodníky, týmy. Mít jen jeden elitní závod během celého závodního víkendu je málo, short track to může změnit," podotkl předseda organizačního výboru novoměstského závodu Petr Vaněk.