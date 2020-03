Lepší než na jaře. Čeští sportovci jsou s termínem olympiády spokojení

Čeští sportovci vítají rychlé stanovení nového termínu olympijských her. Zároveň si pochvalují, že se hry v Tokiu, které se měly původně konat letos na přelomu července a srpna, po odložení kvůli pandemii nového typu koronaviru uskuteční v létě a nikoli třeba na jaře.

Japonští organizátoři po dohodě s představiteli Mezinárodního olympijského výboru oznámili, že hry uspořádají od 23. července do 8. srpna 2021.

"Jsem rád, že známe pevný termín a víme, na co se připravovat," řekl olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. "Osobně jsem ráda, že vím, na čem jsem a už teď můžu začít plánovat přípravu. Bude to oslava lidské vůle a odhodlání, a na to jsme my sportovci zvyklí," uvedla překážkářka Zuzana Hejnová.

"Mám velkou radost, že se termín olympijských her posouvá o 364 dní, což znamená, že budeme moci udělat přípravu jako každý rok. Nebude se na tom muset nic měnit a doufejme, že to bude příprava úspěšná jako vždycky," řekl kajakář Josef Dostál. Trojnásobný olympijský medailista se právě přesunul ze soustředění v USA do Račic, kde tráví díky výjimce karanténu a může i trénovat.

Přeložení olympiády a stanovení nového termínu od sebe dělí šest dnů. "Všechno proběhlo rychle, což je super. Už zase víme, k jakému datu přípravu směřovat a je to povzbuzení, protože víme, na co se těšit," řekl Dostálův parťák v deblkajaku Radek Šlouf v nahrávce pro média.

Letní termín považuje za ideální i pětinásobný mistr světa ve veslování Ondřej Synek. "Osobně bych se nezlobil, kdyby to bylo v květnu s ohledem na počasí. Na druhou stranu je to ale pro všechny osvědčený model z pohledu přípravy a i pro mě je to v pohodě. Myslím si, že to k tomu logicky spělo," řekl Synek. Potěšilo ho, že rozhodnutí o novém termínu padlo rychle. "Víme, na co se připravit a s čím se vyrovnat," uvedl.

Zachování letního termínu ocenil i Jakub Podrazil, který chce společně se Synkem bojovat o start v Tokiu na dvojskifu. "Doufám, že v červenci už bude veškerá pandemie zažehnána a budou to krásné a plnohodnotné hry bez nebezpečí," přál si Podrazil.

Rozhodnutí jej potěšilo i proto, že budou mít se Synkem dostatek času na kvalitní přípravu. "Doufám, že nám dodatečnou kvalifikaci udělají na jaře příštího roku. A já budu do té doby na dvě vesla mnohem zvyklejší a o něco rychlejší," řekl Podrazil, jenž se dosud věnoval nepárové disciplíně.

Šermíř Alexander Choupenitch předpokládal, že olympiáda v létě zůstane. "Protože ostatní termíny by hodně kolidovaly se zámořskými soutěžemi," řekl.

Jasno o letním termínu her ve srovnání s uvažovaným jarem měl i Krpálek. "Pro mě osobně je to lepší, protože mi olympijské hry k létu lépe sedí," řekl. Hejnová souhlasila: "Sportovci mohou závodit, jak jsou zvyklí, a kvalitně se připravit."

Plavkyně Barbora Seemanová nevěřila, že by se olympiáda posunula do jara, i když by to možná jako jedna z mála přivítala. "Říkala jsem si, čím dřív, tím líp. Nicméně to musíme přijmout a aspoň máme rok na to přehodnotit nebo upravit přípravu, aby směřovala k olympiádě a nebude se zmatkovat na poslední chvíli," řekla kraulařka, která ve středu oslaví dvacetiny.

Oštěpařka Irena Gillarová (dříve Šedivá) věří, že nový termín olympiády pomůže i samotným organizátorům, aby hry dobře připravili. A myslela i na fanoušky. "Možná jediné, o co se bojím, aby si mohli přebukovat letenky zdarma," konstatovala.