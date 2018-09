Létání je svedlo dohromady, oba mají pilotní licenci

Zatímco akrobatický pilot Martin Šonka bojuje v prestižním seriálu Red Bull Air Race po dvou triumfech v řadě opět o titul, jeho přítelkyně Olga Soukupová, bývalá letuška, teď "létá" hlavně za malými potomky. Neustálé úsměvné narážky, dlouhé pohledy, letmé dotyky... Palivo tomuto páru nevyprchalo ani po třech dětech.

Tady na letišti v Táboře jste s létáním před třiadvaceti lety začínal. Pamatujete si ještě každý kout a zaměstnance, s nimiž jste se potkával coby sedmnáctiletý dorostenec?

Martin: Většinu z nich tu potkávám. Létání je koníček na celý život, a pokud se ti lidé neodstěhují, u letiště se většinou pohybují stále. Pořád se zde cítím jako doma.

V hangáru vám stojí porouchané akrobatické letadlo. Co se stalo?

Martin: Čekáme na nové díly. Praskl mi za letu válec. Velká rána, olej zacákal zvenku celý kryt kabiny, skoro nic jsem neviděl. Nic příjemného...

Byla jste u toho?

Olga: Ano, ale ze země mi to nepřišlo jako nic vážného. Došlo mi to až později. Martin byl naštvaný, protože rozbitý motor mu narušil přípravu na závody.

Viděla jste i jiný dramatický okamžik?

Olga: Pamatuji si jedno nouzové přistání, které mohlo skončit i mnohem hůř...

Co se stalo?



Martin: Při visu na vrtuli, kolmém letu vzhůru, mi v malé výšce přestal fungovat motor. Musel jsem se rychle otočit a letět střemhlav dolů, abych nabral rychlost a dokázal bezpečně přistát. Naštěstí zažívám podobná dramata jen minimálně.

Olga: Myslím, že devětadevadesát procent pilotů by něco podobného nepřežilo, nenapadlo by je tak rychlé řešení. Martin je na ně ale připravený.

To jde?!



Olga: Určitě. On si podobné scénáře představuje předem, v hlavě, pak je na ně připravený. Zkouší to i na mě, když letím. Najednou se zeptá: "Kam teď nouzově přistaneš, když jsi nad lesem?" Neustále počítá s krizovou situací a tu zvládá správně vyhodnotit. Pomáhají mu v tom i každoroční semináře, kde se probírají nehody. Je dobré se poučit z chyb druhých.

Umíte také létat?

Martin: Umí! Má pilotní průkaz.



Olga: Teď moc nelétám, jsem buď těhotná, nebo lítám maximálně kolem dětí. Doufám, že se do toho jednou znovu opřu. Asi budu muset začít znova, od začátku. Teď si troufnu proletět se jen s Martinem, který mě v případě nouze zachrání.

Koukáte se po večerech v televizi na Letecké katastrofy a studujete fatální chyby kolegů?



Olga: Koukáme - a rádi! To se u nás nepřepíná. Nalijeme si dvojku bílého a jdeme na to!

Pronásledují vás pak katastrofické scénáře, když absolvujete sám dlouhý přelet přes moře, oceán...?

Martin: Samozřejmě, tam zvlášť. Pokud nevidíte pevninu, posloucháte každé nezvyklé cvaknutí motoru, sledujete ručičky na přístrojích, když se trošku zaklepou, zjišťujete, jestli se nepřihřívá olej... Do toho uvažuju, jak bude studená voda, jestli v ní budou žraloci, mám-li radši přistát na vodu, nebo vyskočit s padákem... A taky jak ochráním mobil, ze kterého zavolám pomoc.

