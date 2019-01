"Letecká F1" v novém. Mistr světa z Česka změny kvituje

Krátké mezidobí je u konce. Red Bull Air Race je na prahu nové sezony s několika změnami. Vstříc obhajobě mistrovského titulu vyráží pilot Martin Šonka. Nečeká ho nic jiného. Seriál, kterému se přezdívá formule jedna ve vzduchu, prošel před letoškem změnami. Český pilot je až na výjimky kvituje. Už tak dramatické závody dostanou ještě větší náboj.

Sotva skončila jedna sezona, už mu začíná druhá. Martin Šonka oslavil zisk premiérového titulu mistra světa na konci listopadu. O dva měsíce později stojí na prahu nového ročníku. Čeká ho obhajoba, která bude mnohem těžší než ta předchozí. Zvlášť když si téměř neodpočinul. "Meziobdobí bylo pro nás naprosto specifické, úplně odlišné než ty předchozí předtím. Samozřejmě je to dáno tím úspěchem. Až na pár dní s rodinou, které jsem strávil na horách, jsem se neodtrhl," prohlásil čtyřicetiletý pilot.

Do sezony 2019 s jinými ambicemi ani jít nemůže. Na podzim se stal mistrem světa, letos by rád stejný úspěch zopakoval, i když se podobný kousek povedl před ním pouze Britovi Paulu Bonhommeovi před devíti lety. "Plány jsou pokusit se obhájit titul. V momentě, kdy začne sezona, tak je to ale lepší hodit za hlavu. Tlak bude extra," tuší Šonka.

Nový ročník startuje za čtrnáct dní na tradičním místě v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Letos s řadou změn. Body navíc získají nejlepší tři z kvalifikace. Vítěz obdrží tří, druhý dva a třetí jeden. "Byly situace, kdy se dalo taktizovat. Když se někomu nepovedla, tak jste proti němu nechtěli letět, ale spíš proti někomu slabšímu. Takhle se bude závodit už den předem," prohlásil Šonka, který i ve čtyřiceti patří stále mezi nejmladší piloty seriálu.

Další novinkou je rozšíření bodování. Podobně jako ve formuli jedna, i v leteckém seriálu dostane vítěz nově 25 bodů místo původních patnácti. "Je to zajímavá změna. Kromě čtrnáctého dostane každý nějaké body," konstatuje Šonka. V posledních dvou letech se rozhodovalo vždy až v posledním letu.

Pilotům rovněž zmizelo pravidlo týkající se vysokého přetížení nad 10 G na maximálně 0,6 sekundy. Nově budou moci létat do 11 G, když tuhle hranici přesáhnou, dostanou vteřinovou penalizaci. Za překročení 12 G budou nekompromisně diskvalifikování.

Spolu s Martinem Šonkou bude startovat i další český zástupce Petr Kopfstein. Pro oba je srdeční záležitostí zejména zastávka v maďarské Budapešti, kterou berou za domácí. "Je to pro mne srdcová záležitost. Jednak krásné město, ale taky tam přijede spousta českých fanoušků," těší se Šonka.

Kopfstein doufá, že se více přiblíží konkurenci. Do nadcházející sezony totiž startuje s lepším motorem, který loni patřil k jedním z nejstarších v seriálu. "Doufáme, že je poskládán tak, jak má být. Nepočítáme s tím, že by se nepovedl. Optimální výkonnost nemusí být hned v prvním závodě. Není to alibi, ale fakt," prohlásil Kopfstein.