Machačová pojede dva dny po omniu na dráze silniční časovku

Všestranná česká cyklistka Jarmila Machačová má v Glasgow díky propojení evropských šampionátů nabitý program, při němž bude muset z dráhy přepnout velmi rychle na silnici. Po celkem třech vystoupeních na velodromu Chrise Hoye se ve středu postaví na start časovky.

Dvaatřicetiletá Machačová má za sebou starty ve scratchi a v bodovacím závodě, před ní je ještě pondělní omnium. Ve Skotsku se však představí rovněž na silnici. Příliš jí ale nenahrálo, že se obě cyklistická odvětví prolínají. Jako úřadující česká šampionka tak musela vynechat dnešní silniční závod s hromadným startem.

"Soustředím se hlavně na dráhu - už vzhledem k olympijským hrám, protože právě mistrovství Evropy už je prvním kvalifikačním závodem pro olympiádu 2020 v Tokiu a je potřeba sbírat body. Už jen tím, že jezdím za Duklu, která je kontinentální tým, jezdím na silnici mnohem víc. Dráha je ale priorita," řekla Machačová novinářům.

Přiznala, že absence v silničním závodě, v němž hájila české barvy pouze Melissa van Neck, ji mrzí. "To je trochu škoda, třeba chlapi to mají až po skončení programu na dráze. Určitě radši bych jela silniční závod než časovku, kdyby to šlo, ale to se nedá nic dělat," přiznala Machačová.

Boj s chronometrem pro ni nebude nikterak stěžejní. "Ale je dobré, že máme ubytování přímo na trati časovky a byla jsem si už i kousek projet. Samozřejmě se budu snažit zajet, co nejlépe to půjde. A dám do toho všechno. Ale trénovala jsem opravdu hlavně na dráhu," uvedla Machačová.

Velodrom v Glasgow si užívá plnými doušky. "Jsem tady už podruhé, jela jsem tu už při Světovém poháru. Ale je to moc pěkný. Dráha jede, navíc lidé tady mají dráhovou cyklistiku hrozně rádi a plná hala bývá už na kvalifikace, je tady skvělá atmosféra," ocenila Machačová.

S ohledem na výsledek pro ni byl nejdůležitější bodovací závod, v němž byla přes statečný boj v sobotu desátá. "Ale hodně důležité je pro mě i omnium. I když tam nemám ambice třeba na pódium, tak bych chtěla dosáhnout na co nejlepší umístění. Právě v Glasgow začala celkem dvouletá olympijská kvalifikace, do níž se započítává celkem deset závodů: dva světové šampionáty, dva evropské šampionáty a po třech závodech Světového poháru v každém roce," vypočítala mistryně světa z bodovačky z roku 2013.

Diváky však dokázala strhnout již při pátečním scratchi, byť nakonec skončila hluboko v poli poražených. Čtvrtinu závodu jezdila v čele před zbytkem startovního pole a fanoušci to náležitě ocenili.

"Nechtěla jsem ale ujet sama, spíš abychom byly ve dvou, ve třech. Ale jak jsem byla sama, logicky mi docházely síly a bylo to hodně těžký, peloton jsem navíc neviděla před sebou a měla to pořád jen o půl kola. A pak už to bylo trošku trápení. Ale rozhodně toho nelituju, tohle byla pro mě cesta, jak jsem mohla uspět, bohužel to nevyšlo," uvedla Machačová.