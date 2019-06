Machačová vybojovala bronz v bodovačce, Nýdrle bere stříbro

Badminton: Smíšená čtyřhra: Skupina A: Adcocková, Adcock (Brit.) - Bášová, Bitman (ČR) 2:0 (17, 13). Dráhová cyklistika: Muži: Scratch: 1. Volikakis (Řec.), 2. Prokopyszyn (Pol.), 3. Karaljuk (Běk.), ...10. Babor (ČR). Týmový sprint: Finále: Nizozemsko 42,385 - Francie 43,787, o 3. místo: Velká Británie 43,020 - ČR (Bábek, Pavel Kelemen, Čechman) 43,755. Ženy: Bodovací závod: 1. Solovejová (Ukr.) 30, 2. Eberhardtová (Rak.) 27, 3. Machačová (ČR) 25. Týmový sprint: Finále: Rusko 32,317 - Litva 33,225, o 3. místo: Nizozemsko 33,317 - Polsko 33,393. Rychlostní kanoistika: 5000 m: Muži: K1: 1. Kopasz (Maď.) 21:45,255, 2. Pimenta (Portug.) 21:46,554, 3. Hoff (Něm.) 21:49,276, ...20. Zavřel (ČR) 25:05,791. Ženy: K1: 1. Litvinčuková (Běl.) 24:52,258, 2. Bodonyiová (Maď.) 24:53,003, 3. Petrusová (SR) 24:59,099, ...13. Kožíšková (ČR) 26:18,603. 500 m: Muži: K4: 1. Rusko (Kuzachmetov, Sergejev, Gusev, Jeršov) 1:32,376, 2. Německo 1:32,541, 3. Slovensko 1:33,721. Ženy: K1: 1. Chuděnková (Běl.) 2:03:,929, 2. Kozáková (Maď.) 2:04,176, 3. Jörgensenová (Dán.) 2:04,989, ...finále B: 9. Kožíšková (ČR). K4: 1. Maďarsko (Kárászová, Kozáková, Csipesová, Medveczká) 1:41,526, 2. Bělorusko 1:41,654, 3. Polsko 1:42,851. C2: 1. Ballaová, Takácsová (Maď.) 2:11,129, 2. Macharčenková, Klimovová (Běl.) 2:12,924, 3. Kurašová, Romasenková (Rus.) 2:14,194. 200 m: Muži: K1: 1. Beaumont (Fr.) 38,976, 2. Birkas (Maď.) 39,149, 3. Treťjakov (Běl.) 39,351, ...finále B: 7. Zavřel (ČR). C1: 1. Kozyr (Běl.) 42,835, 2. Craciun (It.) 43,353, 3. Benavides (Šp.) 44,255, ...M. Fuksa (ČR) vyřazen v semifinále. Ženy: K1: 1. Jörgensenová (Dán.) 41,625, 2. Kozáková (Maď.) 42,160, 3. Walczykiewiczová (Pol.) 42,408, ...Paloudová (ČR) vyřazena v semifinále. K2: 1. Povchová, Kuklinovská (Ukr.) 44,781, 2. Johnová, Dietzeová (Něm.) 44,961, 3. Chuděnková, Litvinčuková (Běl.) 45,073, ...Dimovová, Štemberková (ČR) vyřazeny v semifinále. C1: 1. Nazdrovová (Běl.) 50,351, 2. Jahnová (Něm.) 51,656, 3. Borowská (Pol.) 51,731, ...Ježová (ČR) vyřazena v semifinále. Sportovní střelba: Muži: Skeet: 1. Nilsson (Švéd.) 57, 2. Nýdrle (ČR) 56, 3. Rossetti (It.), ...v kvalifikaci 11. Tomeček (ČR). Ženy: Sportovní malorážka 3x40 ran: 1. Zykovová (Rus.) 459,6, 2. Mazurová (ČR) 453,9, 3. Choroševová (Rus.), ...v kvalifikaci 35. Brabcová (ČR). Skeet: 1. Bacosiová (It.) 53+4 v rozstřelu, 2. Anastassiouová (Fr.) 53+3, 3. Cainerová (It.), ...v kvalifikaci 12. Šumová, 13. Skalická (obě ČR). Zápas: Ženy: Do 58 kg - osmifinále: Nichitaová (Mold.) - Hocková (ČR) 11:0.