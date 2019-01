Mayweather se vrátil do ringu, soupeře knokautoval za tři minuty

Návrat amerického boxera Floyda Mayweathera do ringu trval necelé tři minuty. Jeho souboj s japonským kickboxerem Tenšinem Nasukawou skončil v Saitamě už v prvním kole, poté co věhlasný Američan poslal dvacetiletého protivníka třikrát k zemi. Z rohu domácího bojovníka pak přilétl do ringu ručník.

Silvestrovská exhibice vynesla jednačtyřicetiletému Mayweatherovi, jenž kvůli ní nakrátko přerušil sportovní důchod, devět milionů dolarů (202 milionů korun). "Za devět minut sparingu v Japonsku. Já tomu říkám devítiminutová procházka. Být na mém místě, vy byste něco takového nevzali?" napsal před zápasem na sociálních sítích boxer, který si díky schopnosti vydělat velké peníze vysloužil přezdívku Money.

I po rychlém konci zápasu, plánovaného na tři tříminutová kola, ocenil poraženého soupeře. "Rozhodně nemusí věšet hlavu, stále je to velký šampion," řekl a připomněl, že jejich utkání bylo neoficiální. "Takže Tenšin zůstal neporažený. A já taky," dodal.

Mayweather naposledy boxoval vloni v srpnu a ani tehdy nebyl jeho soupeřem specialista na pěstní souboj. Ve štědře dotovaném boxerském duelu porazil šampiona MMA Ira Conora McGregora. Nejlépe placený sportovec světa Mayweather se tehdy vrátil do ringu rok a půl po ohlášeném konci kariéry a završil počet vítězství na 50. Poražen nikdy nebyl.

Jedním ze 14 zápasů večera, který pořádala japonská organizace Rizin, byl i souboj Jiřího Procházky s Američanem Brandonem Halseym. Český zápasník MMA s přehledem zvítězil, po sérii jeho tvrdých úderů se soupeř vzdal.