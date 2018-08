Medailové žně! Fuksa obhájil stříbro na kilometru, Dostál bere bronz

Kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál získali na mistrovství světa v Portugalsku další dvě medaile a bilanci české výpravy rozšířili na čtyři cenné kovy. Fuksa obhájil stříbro v závodu na 1000 metrů, Dostál na stejné trati zopakoval loňský bronz z Račic.

Fuksa na kanálu v Montemoru navázal na páteční bronzovou medaili z poloviční trati. Stejně jako vloni v Račicích nestačil pouze na velkého německého rivala Sebastiana Brendela, který se stal mistrem světa na kilometru počtvrté za sebou.

Od Moskvy 2014 za ním dojíždí Fuksa na světových šampionátech druhý. I když se dnes český reprezentant cítil lépe než na pětistovce, na vítězství to opět nestačilo. "Jsem spokojený, už několikátý rok po sobě mě porazil Sebastian Brendel, je to prostě král. Myslím, že kilák mi jde líp a líp, možná nejlíp v celé sezoně," řekl pětadvacetiletý kanoista po zisku osmé medaile na MS.

Dostál, jenž v pátek na pětistovce slavil titul, dnes na olympijské trati podlehl domácímu vítězi Fernandu Pimentovi a Němci Maxi Rendschmidtovi. A podobně jako loni v Račicích nebyl z bronzu nijak nadšený. "Ten závod nebyl ideální. Budu to muset probrat s trenérem, co jsme udělali špatně. Jestli to bylo soustředěním se na 500, špatně rozvržené síly, nakonec možná i špatně zvolená dráha. Úplně se to nepodařilo," posteskl si.

Ještě dnes Dostála čeká rozjížďka a semifinále na čtyřkajaku. Fuksa se odpoledne představí rovněž na pětistovce společně s bratrem Petrem v rozjížďce deblkanoí.

Deblkajak Filip Šváb, Ondřej Bišický skončil osmý na sprinterské trati 200 m. Ve finále B byly osmé kajakářka Sofie Kinclová na 500 m a kanoistka Jana Ježová na 200 m.