Mistr světa ve snookeru splnil slib, absolvoval tiskovku nahý

Před začátkem mistrovství světa si věřil pramálo. Třiačtyřicetiletý Velšan Mark Williams tak před začátkem šampionátu ve snookeru prohlásil, že pokud vyhraje, vysvleče se na veřejnosti do naha. V pondělí celou pouť za vysněným třetím titulem dokonal. Williams dodržel slovo a na tiskovou konferenci skutečně přišel v rouše Adamově a pouze v ručníku. I ten ale vzápětí odhodil.

Mark Williams vybojoval mistrovský titul ve snookeru naposledy před patnácti lety. Následně se mu dlouho nedařilo uspět a tak na sebe upoutal výrokem, že v případě vítězství se svleče na veřejnosti do naha. Skutečně se tak stalo. V pondělí překonal poslední překážku v této kulečníkové hře a Angličana Johna Higginse porazil 18:16. Nezbývalo mu nic jiného, než svůj slib dodržet.

"Tady je nějak chladno," podotkl 43letý Velšan na tiskové konferenci se třetím titulem mistra světa v kariéře. Stalo se tak v okamžiku, kdy za stolkem odhodil i ručník, který zakrýval jeho nejcitlivější partie. "V tuhle chvíli se cítím trochu nepohodlně," řekl humorně Williams na tiskové konferenci britskému deníku Indepedent.

"Je to neuvěřitelný příběh. Před dvanácti měsíci jsem myslel na to, jak na snooker zanevřu a teď tu sedím nahý," zamyslel se Williams. "Kdybych to vyhrál za rok, udělal totéž," podotkl vzápětí. Velšan nyní chystá velkolepou oslavu titulu, která začne odpoledne a podle jeho vlastních slov neskončí dřív než za ranního světla.

"V loňském roce jsem vážně přemýšlel o tom, že vážně skončím. Teď je ale moje hra na docela dobré úrovni," žertoval nadále Williams. Poraženým ve finále se stal nakonec John Higgins. "Bylo neuvěřitelné hrát před tímto publikem v Sheffieldu. Poslední frame byl jen vtip, abych mohl hrát dobře pod takovým tlakem. Je to skvělý šampión," řekl Higgins na adresu Williamse.